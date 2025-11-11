Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

“Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

La Caja de Créditos de Catamarca, a través de su Departamento de Juego Responsable, lanzó el concurso creativo “Tu Mejor Jugada: Jóvenes comprometidos con el juego responsable”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia.

El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los juegos online, una problemática en crecimiento entre adolescentes y jóvenes. La iniciativa apunta a promover el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso social, invitando a los participantes a producir contenidos audiovisuales originales que transmitan mensajes positivos sobre el uso responsable de la tecnología y el autocuidado digital.

Bajo el lema “Tu Mejor Jugada”, los grupos deberán realizar un video-spot de entre 15 y 60 segundos, con formato libre y recursos tecnológicos accesibles, que promueva prácticas saludables y un disfrute consciente del entretenimiento digital.

 “Queremos que los chicos sean protagonistas de esta conversación. Que usen su creatividad para generar conciencia entre pares y resalten el valor de disfrutar de forma saludable”, destacaron desde la organización.

El concurso se presenta además como una herramienta educativa y comunicacional que integra los ámbitos de la educación, la comunicación y la salud pública, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y comunidades escolares.

Premios

1° puesto: hasta $5.000.000 para cubrir gastos de fin de curso.

2° puesto: hasta $3.000.000.

3° puesto: hasta $2.000.000.

Fechas clave

Recepción de videos: hasta el miércoles 19 de noviembre.

Votación online: del 21 al 27 de noviembre a las 18 h, a través de las redes sociales de la organización.

Gran final y premiación: jueves 27 de noviembre a las 18 h, en el Complejo Las Heras (Av. Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, SFVC), con la participación de un jurado especializado que elegirá a los tres ganadores.

La Caja invita a las juventudes catamarqueñas a ser parte de esta propuesta que combina creatividad, conciencia social y compromiso con un futuro más responsable frente al juego.

  • “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    “Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

    La Caja de Créditos de Catamarca, a través de su Departamento de Juego Responsable, lanzó el concurso creativo “Tu Mejor Jugada: Jóvenes comprometidos con el juego responsable”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia. El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los…

  • Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    Catamarca: detienen a joven violento que golpeó a su propia madre en Valle Viejo

    En la calle Hermanas Villagrán S/N°, inmediaciones al barrio 50 Viviendas, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, motoristas del GAM-Pampa dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su propio hijo la habría agredido físicamente para luego cometer un ilícito en perjuicio de su hermana, de 31 años de edad,…

  • Catamarca: este viernes nueva función del ciclo de cine “Terror en el Valle” en CATA

    Catamarca: este viernes nueva función del ciclo de cine “Terror en el Valle” en CATA

    El ciclo de cine “Terror en el Valle” que tuvo su debut a fines de octubre, tendrá un nuevo encuentro este viernes 14 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada – CATA (Sarmiento 613) con la proyección de la película argentina “Sangre Vurdalak”, de Santiago Fernández Calvete. La proyección comenzará a las…

  • Catamarca: el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo la Capital

    Catamarca: el Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo la Capital

    El Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad para acercar servicios y fortalecer la economía local. En esta oportunidad, estarán presentes en la Plaza Crisanto Gómez, ubicada en Av. Alem y Acosta Villafañe, el próximo jueves 6 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. Durante…

  • Ordenaron la detención de Julio De Vido por la Tragedia de Once

    Ordenaron la detención de Julio De Vido por la Tragedia de Once

    Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py…

  • Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

    Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

    El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Artesanías, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar en la 2ª edición de la Feria del Patio, Edición Navidad, que se realizará los días 12, 13 y 14 de diciembre en El Patio del Predio Ferial. Artesanos, diseñadores,…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4