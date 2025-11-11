“Tu Mejor Jugada”: la Caja de Catamarca convoca a jóvenes a crear conciencia sobre el juego responsable

La Caja de Créditos de Catamarca, a través de su Departamento de Juego Responsable, lanzó el concurso creativo “Tu Mejor Jugada: Jóvenes comprometidos con el juego responsable”, una propuesta destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario de toda la provincia.

El certamen busca prevenir y concientizar sobre el consumo problemático de los juegos online, una problemática en crecimiento entre adolescentes y jóvenes. La iniciativa apunta a promover el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso social, invitando a los participantes a producir contenidos audiovisuales originales que transmitan mensajes positivos sobre el uso responsable de la tecnología y el autocuidado digital.

Bajo el lema “Tu Mejor Jugada”, los grupos deberán realizar un video-spot de entre 15 y 60 segundos, con formato libre y recursos tecnológicos accesibles, que promueva prácticas saludables y un disfrute consciente del entretenimiento digital.

“Queremos que los chicos sean protagonistas de esta conversación. Que usen su creatividad para generar conciencia entre pares y resalten el valor de disfrutar de forma saludable”, destacaron desde la organización.

El concurso se presenta además como una herramienta educativa y comunicacional que integra los ámbitos de la educación, la comunicación y la salud pública, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y comunidades escolares.

Premios

1° puesto: hasta $5.000.000 para cubrir gastos de fin de curso.

2° puesto: hasta $3.000.000.

3° puesto: hasta $2.000.000.

Fechas clave

Recepción de videos: hasta el miércoles 19 de noviembre.

Votación online: del 21 al 27 de noviembre a las 18 h, a través de las redes sociales de la organización.

Gran final y premiación: jueves 27 de noviembre a las 18 h, en el Complejo Las Heras (Av. Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, SFVC), con la participación de un jurado especializado que elegirá a los tres ganadores.

La Caja invita a las juventudes catamarqueñas a ser parte de esta propuesta que combina creatividad, conciencia social y compromiso con un futuro más responsable frente al juego.