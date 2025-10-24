Trump inicia este viernes su gira por Asia para reunirse con Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia esta fin de semana una importante gira por Asia, con todas las miradas puestas en un encuentro con el líder chino Xi Jinping, que podría tener grandes implicaciones para la economía mundial. Trump anunció el miércoles que realizará un “gran viaje” a Malasia, Japón y Corea del Sur, su primera visita a la región desde que regresó a la Casa Blanca con una política de aranceles y tensiones geopolíticas.

La cumbre con Xi se celebrará el 30 de octubre en Corea del Sur, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó la portavoz de la Casa Blanca. El presidente estadounidense amenazó previamente con cancelar la reunión debido a un repunte en la guerra comercial con Beijing, pero aseguró el miércoles que ahora espera alcanzar un “acuerdo sobre todo”.

Los países anfitriones desplegarán una recepción protocolaria para mantenerse en buenos términos con el impredecible mandatario de 79 años y buscar los mejores acuerdos posibles en aranceles y asistencia en seguridad.