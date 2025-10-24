Radio TV Valle Viejo
Trump inicia este viernes su gira por Asia para reunirse con Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia esta fin de semana una importante gira por Asia, con todas las miradas puestas en un encuentro con el líder chino Xi Jinping, que podría tener grandes implicaciones para la economía mundial. Trump anunció el miércoles que realizará un “gran viaje” a Malasia, Japón Corea del Sur, su primera visita a la región desde que regresó a la Casa Blanca con una política de aranceles y tensiones geopolíticas.

La cumbre con Xi se celebrará el 30 de octubre en Corea del Sur, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), confirmó la portavoz de la Casa Blanca. El presidente estadounidense amenazó previamente con cancelar la reunión debido a un repunte en la guerra comercial con Beijing, pero aseguró el miércoles que ahora espera alcanzar un “acuerdo sobre todo”.

Los países anfitriones desplegarán una recepción protocolaria para mantenerse en buenos términos con el impredecible mandatario de 79 años y buscar los mejores acuerdos posibles en aranceles y asistencia en seguridad.

    Catamarca: urgente búsqueda de un adolescente desaparecido

    La Policía de la Provincia de Catamarca emitió esta mañana de viernes, un comunicado informando sobre la búsqueda de Santiago Nahuel Medina. Tiene 17, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos color marrón, cabello corto de color castaño, posee aro en oreja izquierda, su estatura es de 1,65. Vestía, al momento de desaparecer, remera blanca…

    Foro sobre las violencias en el ámbito escolar de Catamarca

    Con el objetivo de identificar las causas y consecuencias de la violencia en el ámbito escolar, el Ministerio de Salud de la provincia invita a las personas interesadas en la temática a participar del Foro “Las violencias: fragmentación del lazo social en el ámbito escolar”, que se llevará a cabo el martes 28 de octubre,…

    Un condenado por violación elogió al juez que lo sentenció a 8 años de prisión: “Ojalá hubiera tenido un padre como usted”

    Un hombre condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hermana de 10 años sorprendió al tribunal santiagueño con un gesto inesperado tras conocer su sentencia.  El hecho ocurrió en los tribunales de La Banda, donde el acusado, un carnicero de apellido Torres, residente del barrio 25 de Mayo, protagonizó una escena…

    Camioneta de Vialidad de Catamarca involucrada en choque fatal en La Rioja

    Un fatal accidente ocurrió en las primeras horas de este viernes, alrededor de las 6:00, en la ruta que une Aimogasta con Villa Mazán, a la altura de la empresa CACSA. Una motocicleta y una camioneta perteneciente a Vialidad de la Provincia de Catamarca colisionaron violentamente, provocando la muerte inmediata del conductor del rodado menor.…

    Alertan por tormentas fuertes en Catamarca para esta tarde y noche

    El Servicio Meteorológico Nacional, emitió Alerta Amarilla por Tormenta para el este Viernes 24/10/2025 en horas de la tarde y noche. Afecta a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán. El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas.…

    Catamarca: Alumbrera recicló 100% de los neumáticos mineros utilizados durante su operación

    Minera Alumbrera recicló 14.750 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU), que se utilizaron a lo largo del desarrollo del yacimiento Bajo de la Alumbrera. De esta forma, se resignificó el ciclo de vida de estos insumos mineros, que hoy se aprovechan en plazas y canchas deportivas de todo el país. El trabajo comenzó durante…

