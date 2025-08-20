Trump evalúa enviar la Fuerza Aérea de EE.UU. para garantizar la seguridad territorial de Ucrania

Estados Unidos se prepara para liderar una iniciativa multilateral que busca garantizar la estabilidad territorial de Ucrania, sin involucrar tropas estadounidenses en el terreno, mientras se ultiman detalles para una cumbre entre Zelenski y Putin que podría definir el futuro del conflicto.

Donald Trump descarta el envío de tropas de EE.UU. a Ucrania, pero considera el apoyo aéreo mediante la Fuerza Aérea en colaboración con la OTAN.

El Pentágono prepara un plan para sostener la seguridad territorial de Ucrania, con opciones como una Fuerza de Paz Multilateral o un despliegue militar rápido de Europa.

La Casa Blanca y los aliados europeos buscan alcanzar un consenso sobre la seguridad de Ucrania antes de la reunión entre Zelenski y Putin.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tomado decisiones clave sobre el futuro de la seguridad territorial de Ucrania, mientras el conflicto con Rusia sigue su curso. En una reunión crucial, Trump descartó el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, una opción que había sido considerada en la Casa Blanca, pero que no fue bien recibida en el Kremlin. En su lugar, Trump ha instruido al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, para desarrollar un plan en el que la Fuerza Aérea de EE.UU. coopere con la OTAN para garantizar la seguridad ucraniana.

El Pentágono está evaluando tres posibles alternativas para fortalecer la defensa de Ucrania. Estas incluyen el despliegue de una Fuerza de Paz Multilateral, compuesta por tropas europeas con apoyo logístico estadounidense, que ayudaría a disuadir una nueva invasión rusa; el envío de unidades militares europeas que podrían actuar rápidamente ante cualquier amenaza; y el establecimiento de una Fuerza de Observación que se encargaría de monitorear el territorio ucraniano.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, y altos mandos militares de la OTAN han comenzado a discutir las opciones disponibles, con la intención de presentar una propuesta final a Ucrania. Además, Trump está esperando el resultado de una posible cumbre de paz entre Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, antes de definir su papel en el proceso diplomático.



