Trump dijo que Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el dictador venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos, según declaraciones realizadas en la Casa Blanca. “Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre posibles concesiones de Maduro para negociar con Washington en medio de la creciente tensión bilateral.

Según informó el diario The New York Times, entre los supuestos ofrecimientos de Maduro figuran la apertura de proyectos de petróleo y oro a compañías estadounidenses, aprobación de contratos preferentes y la reorientación de exportaciones de petróleo desde China a Estados Unidos, así como la finalización de acuerdos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia.

Por su parte, el periódico Miami Herald publicó este jueves que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habrían ofrecido a Estados Unidos la formación de un gobierno de transición sin Maduro con el fin de preservar la estabilidad política del país. Ambos funcionarios niegan haber realizado tal propuesta, de acuerdo con declaraciones en medios oficiales venezolanos.

Estas informaciones surgen en el contexto de un inusual despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, donde fuerzas de Estados Unidos han destruido varias embarcaciones que, según el gobierno de Trump, estarían vinculadas al narcotráfico y relacionadas con el régimen de Maduro. El mandatario estadounidense confirmó un reciente ataque contra una embarcación sumergible, que calificó como “un submarino construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de droga”, en la comparecencia de este viernes en la Casa Blanca.

