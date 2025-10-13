Trump contra Trump, advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia no cesa la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que considera advertir al presidente ruso, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, autorizará el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

El mandatario señaló que aún no tomó una decisión definitiva, pero confirmó que habló del tema con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, durante dos conversaciones telefónicas realizadas este fin de semana.

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial, poco después de partir de Washington hacia Oriente Medio.

El presidente estadounidense admitió que la medida representaría una escalada del conflicto. Zelensky solicita desde hace tiempo este tipo de armamento a Washington.

El Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) es un misil de crucero de largo alcance, empleado principalmente por la Marina de Estados Unidos, tanto desde buques de guerra como submarinos, y diseñado para ataques profundos contra objetivos terrestres.