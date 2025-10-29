Tristeza en Catamarca, por el fallecimiento de una joven kinesióloga

Florencia Bazán, una kinesióloga catamarqueña de 33 años, falleció luego de haber sufrido un ACV isquémico, y generó un profundo pesar entre colegas, familiares y amigos. Bazán trabajaba en el Centro de Kinesiología Deportiva José Oviedo, siendo era muy valorada por su dedicación y calidez humana.

Desde la institución dieron a conocer su tristeza a través de una publicación en redes sociales, recordándola “con aprecio y cariño” por su compromiso con cada paciente. La noticia de su partida generó profunda tristeza entre quienes la conocieron, y la recuerdan como una profesional comprometida.

El Hospital de Niños Eva Perón, donde Bazán también se desempeñaba como profesional, hizo públicas sus condolencias a través de sus redes sociales. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos también, dándole el pésame a la madre: “Lamentamos profundamente participarles del fallecimiento de Florencia Bazán, hija de la Ing. Agr. Ernestina ‘Tinina’ Seco. Enviamos a ella y su familia nuestro más sentido pésame. Q.E.P.D.”

Florencia Bazán está siendo velada en la sala San Isidro Labrador, en calle Eusebio Ruso, Departamento Valle Viejo, y el sepelio se llevará a cabo mañana jueves a las 09:30, previa misa de cuerpo presente en la iglesia de San José, en Piedra Blanca, Fray Mamerto Esquiú.





