Triquinosis, un peligro invisible: cómo evitarlo en la mesa familiar

Consumir carne de cerdo es parte de la tradición gastronómica argentina, pero detrás de un plato mal cocido puede esconderse un importante riesgo: la triquinosis. Esta enfermedad parasitaria, causada por la Trichinella spiralis, sigue registrando casos cada año en el país, a pesar de que su prevención resulta sencilla.

El problema suele originarse en la cría y faena familiar de cerdos o en la elaboración casera de chacinados y embutidos —como salames, jamones y longanizas— que no pasan por controles sanitarios. También puede transmitirse al consumir carne de jabalí u otros animales salvajes infectados.

triquinosis-7-768x513

Cómo se transmite la enfermedad

El parásito llega al cerdo cuando es alimentado con desperdicios o restos contaminados en basurales, donde proliferan roedores.
Si esa carne infectada se consume cruda, poco cocida o sólo procesada con sal o ahumado, las larvas sobreviven y se alojan en los músculos del ser humano.

Por eso, la regla de oro es cocinar completamente la carne hasta que deje de estar rosada y adquiera un tono gris o blanco.

Qué deben saber los consumidores

Para reducir riesgos, es fundamental exigir controles:

Comprar siempre en comercios habilitados.

Verificar que embutidos y chacinados tengan sello de inspección oficial.

Si se adquiere un animal entero, corroborar que cuente con certificación sanitaria.

Evitar por completo los productos vendidos en puestos callejeros o venta ambulante.

Síntomas que alertan

Tras ingerir carne infectada, los síntomas pueden aparecer entre los ocho y los 15 días:

  • Fiebre y dolores musculares
  • Hinchazón de párpados
  • Diarrea, vómitos y dolor abdominal
  • Malestar general y debilidad

Un diagnóstico precoz permite aliviar los síntomas, aunque no existe un tratamiento que elimine las larvas una vez que invaden los músculos. Los quistes pueden permanecer durante años y generar dolores crónicos.

Responsabilidad en los criaderos

En el campo, la prevención también implica buenas prácticas:

  • Alimentar a los cerdos con alimentos seguros, nunca con restos de comida o basura.
  • Mantener la limpieza y controlar la presencia de roedores.
  • Realizar el análisis obligatorio de entrañas en cada faena doméstica: una muestra enviada a laboratorio permite descartar la presencia del parásito.
  • Si el análisis da positivo, se debe eliminar por completo la res contaminada.
TRIQUINOSIS

En síntesis, la triquinosis no es un problema nuevo, pero sigue siendo una amenaza real. Prevenirla depende de pequeños gestos: cocinar bien la carne, comprar únicamente en lugares habilitados y exigir controles sanitarios.
Un consumo responsable no sólo cuida la salud propia, sino que también protege a toda la comunidad.

