Triple Crimen: se negó a declarar Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J

Matías Ozorio, señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, del triple femicidio narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Ozorio había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar casi pisando la medianoche de este viernes. Vino desde Lima, donde fue detenido en los últimos días por la policía de Perú luego de que se emitiera una alerta de captura internacional.

La mano derecha de Pequeño J regresó a Argentina en un avión de la Fuerza Aérea Argentina y escoltado por agentes de Interpol, la PFA y la Policía Bonaerense. Se especulaba con que aceptara declarar ante los investigadores y diera detalles que permitieran reconstruir el brutal crimen de Lara, Morena y Brenda. Finalmente, optó por no hablar y fue trasladado nuevamente al penal.

Según investigadores que trabajan en el caso, no hay dudas que Ozorio estuvo dentro de la casa de Florencio Varela en la que masacraron a las víctimas de 20 y 15 años. Sospechan que llegó a la escena, con el fin de garantizar que el plan se llevara a cabo, en el VW Fox de Víctor Sotacuro, capturado en Villazón (Bolivia). En el vehículo también iba Florencia Ibáñez, sobrina del remisero.

