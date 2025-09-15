Tres temblores sacuden Salta durante las celebraciones del Milagro

En plena festividad del Señor y la Virgen del Milagro, el evento religioso más convocante de Salta, se registraron tres movimientos sísmicos en la provincia entre el domingo 14 y lunes 15, según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El más reciente ocurrió hoy a las 09:18, con epicentro en la capital salteña. Tuvo una magnitud de 2.9 grados y a tan solo 6.5 kilómetros de profundidad, lo que lo convirtió en un sismo superficial y perceptible para varios vecinos.

Los dos movimientos anteriores se produjeron el domingo: el primero a las 14:37 hs, con una magnitud de 3.1 grados y una profundidad de 204 km, y el segundo a las 18:18 hs, con igual magnitud pero a 193 km de profundidad. Ambos fueron considerados profundos, por lo que no se sintieron en superficie, pero quedaron registrados por los sensores del INPRES.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas. Sin embargo, la coincidencia de esta actividad sísmica con la masiva llegada de peregrinos por el Milagro no pasó desapercibida para los fieles, que interpretan estos fenómenos como posibles señales de la tierra en un momento cargado de espiritualidad y conexión con lo divino.

Desde las autoridades se recordó a la población la importancia de mantener la calma, seguir las recomendaciones básicas ante sismos como alejarse de estructuras inestables, cortar el suministro de gas y ubicarse en zonas seguras. Además, consultar siempre los reportes oficiales del INPRES ante cualquier evento similar.