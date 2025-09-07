Tres muertos por el choque de una camioneta contra un tren en el Sur de Entre Ríos

Tres personas murieron este sábado en un choque entre una camioneta Toyota y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas), en el sur de Entre Ríos.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Dario Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio fallecieron dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió durante el traslado en ambulancia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), sufrió fractura de fémur en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay donde permanece internado y sedado.

Tragedia vial en el sur de Entre Ríos

La Policía junto a Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y equipos de salud intervinieron en el operativo. Se aguardan pericias para determinar cómo se produjo el impacto en el cruce de vías.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, confirmó que “en el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”. Aclaró además que “no hay barrera ni señalización sonora”.

Respecto al tránsito ferroviario, indicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”.

Tragedia vial en el sur de Entre Ríos (foto Bomberos Voluntarios de Ceibas)

Al referirse a la siniestralidad en la zona, precisó: “Hace al menos 15 años no ocurría un accidente de similares características. Los siniestros viales se producen porque los conductores no bajan la velocidad y despistan. La traza vial tiene pequeñas oscilaciones y, si se supera la velocidad máxima recomendada, se pierde el control del vehículo y se termina despistando o volcando”.