Tres detenidos en Catamarca por robar un aire acondicionado

A las 23:50 de anoche, mientras personal de la Comisaría Décima realizaba recorridos de prevención por el barrio Villa Eumelia, observó cuando tres sujetos llevaban un aire acondicionado tipo ventana y al notar la presencia de la unidad móvil, emprendieron la fuga iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros, con la aprehensión de dos de ellos de apellidos Bazán (19) y Nieva (33) y el secuestro del electrodoméstico.

Minutos después, los policías hicieron lo propio con el restante, un hombre de apellido Vera (39), quien estaba oculto entre la maleza de la zona, por lo que finalmente estas personas fueron alojadas en la dependencia policial, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir.