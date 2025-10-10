Radio TV Valle Viejo
Tres de los cinco diputados nacionales por Catamarca, no presentaron su declaración jurada

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 legisladores, que son electos por los habitantes de cada uno de los 24 distritos y que cada año deben presentar una declaración jurada patrimonial que luego publica la Oficina Anticorrupción. El plazo de presentación de los reportes sobre 2024 venció el 31 de julio último.

Según publica el sitio Chequeado en ese informe, tres de los diputados que representa a Catamarca no dieron a conocer su patrimonio. Ellos son Francisco Monti, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez. En cambio, sí lo hicieron Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega.

Ginocchio, Silvana Micaela

UNIÓN POR LA PATRIA
2021-2025

Patrimonio:

$58.899.047

Bienes Declarados:

Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/01/2018 Superficie: 150 m2
Importe: $30.826.438

Tipo: DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS
Descripción: Cantidad: 3456000, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $3.456.000

Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5777631, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $5.777.631

Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2817837, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $2.817.837

Tipo: DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS
Descripción: Cantidad: 8300, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
Importe: $8.540.700

Tipo: CREDITOS EN EL PAIS
Descripción: ANTIICPO GANANCIAS Y RETENCIONES, CUIT: 33693450239
Importe: $5.339.284

Tipo: TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR
Descripción: Total de Bienes del Hogar
Importe: $2.141.157

Nóblega, Sebastián

UNIÓN POR LA PATRIA
2023-2027

Patrimonio:

$120.087.163

Bienes Declarados:

Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TINOGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/02/2024 Superficie: 147 m2
Importe: $45.000.000

Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: TINOGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/01/2024 Superficie: 127 m2
Importe: $18.000.000

Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: FRAY MAMERTO ESQUIU, Fecha de ingreso al patrimonio: 26/12/2019 Superficie: 324 m2
Importe: $1.900.000

Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: TODO TERRENO CHEVROLET EQUINOX Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2021
Importe: $19.700.000

Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: FORD K VIRAL 1.0 Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2011
Importe: $3.150.000

Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: FORD RANCHER DC XLT PICK AP Año de Fabricación: 2024, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2024
Importe: $28.000.000

Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL
Importe: $4.337.163

