Tres de los cinco diputados nacionales por Catamarca, no presentaron su declaración jurada

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 legisladores, que son electos por los habitantes de cada uno de los 24 distritos y que cada año deben presentar una declaración jurada patrimonial que luego publica la Oficina Anticorrupción. El plazo de presentación de los reportes sobre 2024 venció el 31 de julio último.
Según publica el sitio Chequeado en ese informe, tres de los diputados que representa a Catamarca no dieron a conocer su patrimonio. Ellos son Francisco Monti, Fernanda Ávila y Dante López Rodríguez. En cambio, sí lo hicieron Silvana Ginocchio y Sebastián Nóblega.
Ginocchio, Silvana Micaela
UNIÓN POR LA PATRIA
2021-2025
Patrimonio:
$58.899.047
Bienes Declarados:
Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: DEPARTAMENTO, Destino: OTRO, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 31/01/2018 Superficie: 150 m2
Importe: $30.826.438
Tipo: DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS
Descripción: Cantidad: 3456000, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $3.456.000
Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO , Cantidad: 5777631, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $5.777.631
Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO , Cantidad: 2817837, Unidad Monetaria: PESO
Importe: $2.817.837
Tipo: DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS
Descripción: Cantidad: 8300, Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE
Importe: $8.540.700
Tipo: CREDITOS EN EL PAIS
Descripción: ANTIICPO GANANCIAS Y RETENCIONES, CUIT: 33693450239
Importe: $5.339.284
Tipo: TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR
Descripción: Total de Bienes del Hogar
Importe: $2.141.157
Nóblega, Sebastián
UNIÓN POR LA PATRIA
2023-2027
Patrimonio:
$120.087.163
Bienes Declarados:
Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: TINOGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/02/2024 Superficie: 147 m2
Importe: $45.000.000
Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: CASA, Destino: OTROS, Localidad: TINOGASTA, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/01/2024 Superficie: 127 m2
Importe: $18.000.000
Tipo: INMUEBLES EN EL PAIS
Descripción: Tipo: RURALES SIN VIVIENDA, Destino: OTROS, Localidad: FRAY MAMERTO ESQUIU, Fecha de ingreso al patrimonio: 26/12/2019 Superficie: 324 m2
Importe: $1.900.000
Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: TODO TERRENO CHEVROLET EQUINOX Año de Fabricación: 2021, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2021
Importe: $19.700.000
Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: FORD K VIRAL 1.0 Año de Fabricación: 2011, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2011
Importe: $3.150.000
Tipo: AUTOMOTORES EN EL PAIS
Descripción: FORD RANCHER DC XLT PICK AP Año de Fabricación: 2024, Fecha de ingreso al patrimonio: 03/2024
Importe: $28.000.000
Tipo: DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS
Descripción: CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL
Importe: $4.337.163