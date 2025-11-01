Tres brasileños de Río de Janeiro con antecedentes por narcotráfico fueron detenidos en Misiones

La Policía de Misiones, a través de sus agentes encubiertos de la Brigada de Inteligencia Criminal de Frontera, capturaron este viernes en Alba Posse a tres ciudadanos brasileños oriundos de Río de Janeiro, quienes habrían ingresado ilegalmente al territorio argentino. La fuerza provincial trata de establecer si están ligados a una facción narcocriminal.

De acuerdo con lo informado por los efectivos policiales a cargo de la operación, dos de los hombres poseen antecedentes por narcotráfico en su país de origen y el tercero por lesiones, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos de cooperación internacional para determinar si sobre ellos pesan pedidos de detención o captura internacional. Además, si los mismos poseen nexos en la zona, entre otra información requerida.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 14:00 horas, en jurisdicción de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, durante un operativo de control enmarcado en la Política de Seguridad de Fronteras implementada por el Ministerio de Gobierno de Misiones y la Jefatura de Policía, en el marco de la cooperación con las policías de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.

Los hombres fueron identificados como Ednei Carlos D. S. (25 años), Luis Eduardo T. de S. (23) y Jackson S. de J. (35), todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Al momento del control no contaban con documentación migratoria válida ni pudieron justificar su presencia en la localidad.

En estos momentos, la Policía de Misiones, mediante su equipo de inteligencia de frontera, mantiene comunicación directa con las policías militar y civil de Brasil para verificar si los detenidos registran requerimientos judiciales o alertas internacionales.

Hasta tanto se reciba la información oficial del país vecino, los tres hombres permanecerán detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad a disposición de la autoridad judicial.