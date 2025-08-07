Trasladan al Penal de Catamarca a dos delincuentes imputados por diversos ilícitos

Bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia trasladaron a un hombre de 32 años, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Asimismo, por directivas de la Fiscalía de Quinta Nominación, con conocimiento e intervención de la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, los policías hicieron lo propio con otro individuo de 46 años de edad.

Estas personas permanecían alojadas en las Seccionales Novena y Décima Segunda respectivamente, en calidad de detenidas por los supuestos delitos de desobediencia judicial y coacción, en calidad de autor, y violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas, robo simple, todo en concurso real y en calidad de autor, por lo que al culminar los trámites de rigor correspondientes, quedaron bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.