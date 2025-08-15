Trampa peligrosa en Catamarca: automovilista cayó en un pozo cuando intentaba ingresar a un barrio capitalino

Esta mañana de viernes ocurrió un accidente inconcebible en Ruta Nacional N°38, ingreso al barrio Montecristo de la Capital de Catamarca, donde un Renault Clio quedó incrustado en un enorme pozo.

El automovilista en diálogo con Radio TV Valle Viejo mencionó que no hay ninguna señalización que advirtiera sobre el peligro, mientras que una vecina comentó que en ese lugar arrojan basura, y luego la Municipalidad capitalina utiliza una máquina con pala para levantarla, generando mayor profundidad en el pozo. Lo incomprensible es que todo esto ocurre precisamente en uno de los ingresos al barrio. La mujer mencionó que al menos cinco vehículos ya cayeron en la trampa.