Trágico siniestro vial en Misiones se cobró la vida de una pareja este viernes

Dos personas perdieron la vida este jueves por la mañana en un violento siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 10, en jurisdicción de El Soberbio.

Según los primeros informes de la Unidad Regional VIII, el hecho se registró alrededor de las 10:15 cuando un automóvil Toyota Corolla, dominio KAU138, impactó de frente con un camión Mercedes Benz 2423, dominio EOI351.

El vehículo de menor porte era conducido por un hombre que iba acompañado por una mujer, ambos aún no identificados al cierre de este informe. Lamentablemente, los dos ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar a raíz de la gravedad del impacto.

Por su parte, el camión era guiado por Jorge Alvez, de 40 años, quien viajaba junto a Mateo Dutra, de 24. Ambos resultaron ilesos, aunque fueron asistidos preventivamente por personal sanitario.

Efectivos de la Comisaría Seccional 1ª de El Soberbio y peritos de la Policía Científica trabajaron en el sitio para determinar las causas del siniestro y proceder al levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue judicial para su identificación y autopsia.