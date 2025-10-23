Radio TV Valle Viejo
Trágico siniestro vial en Misiones se cobró la vida de una pareja este viernes

Dos personas perdieron la vida este jueves por la mañana en un violento siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 10, en jurisdicción de El Soberbio.

Según los primeros informes de la Unidad Regional VIII, el hecho se registró alrededor de las 10:15 cuando un automóvil Toyota Corolla, dominio KAU138, impactó de frente con un camión Mercedes Benz 2423, dominio EOI351.

El vehículo de menor porte era conducido por un hombre que iba acompañado por una mujer, ambos aún no identificados al cierre de este informe. Lamentablemente, los dos ocupantes del automóvil fallecieron en el lugar a raíz de la gravedad del impacto.

Por su parte, el camión era guiado por Jorge Alvez, de 40 años, quien viajaba junto a Mateo Dutra, de 24. Ambos resultaron ilesos, aunque fueron asistidos preventivamente por personal sanitario.

Efectivos de la Comisaría Seccional 1ª de El Soberbio y peritos de la Policía Científica trabajaron en el sitio para determinar las causas del siniestro y proceder al levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue judicial para su identificación y autopsia.

  • Messi seguirá el Inter Miami hasta diciembre del 2028

    Messi seguirá el Inter Miami hasta diciembre del 2028

    El astro argentino Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028 y todo apunta a que se retirará en el equipo estadounidense. La noticia fue confirmada a través de una publicación en redes sociales compartida por el Inter Miami y por el propio Messi, en un video donde se observa al argentino firmando…

  • Raúl Jalil se comparó con Donald Trump en cuanto a la generación de empleo

    Raúl Jalil se comparó con Donald Trump en cuanto a la generación de empleo

    El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó esta mañana Radio TV Valle Viejo, acompañando a los candidatos de Fuerza Patria para las elecciones legislativas del próximo domingo. En un tramo de la entrevista, intentó diferenciarse de las formas de hacer política del Gobierno Nacional que preside Javier Milei, fundamentalmente en materia económica. Jalil anheló: “Esperemos…

  • Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

    Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

    El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según se pudo confirmar con fuentes oficiales. El presidente Javier Milei empezó a darle forma al nuevo gabinete que anunciará probablemente el próximo lunes, después de las…

  • Catamarca: detienen a dos personas sospechadas de agresión y secuestró un automóvil

    Catamarca: detienen a dos personas sospechadas de agresión y secuestró un automóvil

    Hoy, a las 00:55, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), llegaron hasta el Pasaje Liberal S/N° y aprehendieron a una joven mujer de apellido Bustamante (25) y a un hombre de apellido Astuenaga (34), debido a que, momentos antes, habrían protagonizado un desorden, donde agredieron físicamente a un hombre de 56 años…

  • El Gobernador Raúl Jalil recorrió la obra de la Escuela Técnica de Tinogasta, que también albergará al IES local

    El Gobernador Raúl Jalil recorrió la obra de la Escuela Técnica de Tinogasta, que también albergará al IES local

    En su visita a Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Ernesto Andrada y parte del gabinete provincial, recorrió la obra de la nueva Escuela Técnica, que actualmente registra un avance del 60%. Durante la recorrida, el intendente Andrada anunció que solicitó a la Provincia que el nuevo edificio albergue al Instituto de…

