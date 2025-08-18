Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Tragedia laboral: cuatro obreros murieron al desplomarse un montacargas

Ayer domingo, Santa Fe fue escenario de una tragedia en la ciudad de San Lorenzo, cuando un montacargas que transportaba a varios obreros en una obra en construcción se desplomó desde el noveno piso del edificio. El saldo fue devastador: cuatro trabajadores perdieron la vida de manera inmediata, mientras que un quinto fue gravemente herido y trasladado a un hospital cercano.

El fatal accidente ocurrió cerca del mediodía en una construcción ubicada en la calle San Carlos al 1000, a unos 23 kilómetros de Rosario. Los obreros, oriundos de Villa Ocampo, se encontraban realizando trabajos de albañilería cuando, al intentar regresar a la planta baja, un cable tensor se cortó, provocando que el montacargas cayera desde una altura considerable. La caída fue fatal para todos los ocupantes de la plataforma, que no sobrevivieron al impacto.

El impacto y el rescate de los cuerpos

Tras el accidente, los Bomberos Zapadores de Santa Fe llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las tareas de rescate. Tres de los cinco obreros fueron hallados sin vida en el interior del montacargas, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Sin embargo, uno de ellos falleció en el camino, elevando la cifra de víctimas fatales a cuatro.

El trabajador sobreviviente fue rescatado en estado grave y rápidamente fue trasladado al hospital, donde permanece internado. Según la periodista Fiama Debiazzi, que informó a TN sobre el suceso, el obrero herido está bajo cuidado médico intensivo. Se encuentra en estado crítico, pero los médicos aún no han proporcionado detalles sobre su pronóstico.

Causas y medidas a seguir en el accidente

El accidente sigue siendo investigado por las autoridades locales, que intentan esclarecer las causas del colapso del montacargas. Se ha determinado que el cable tensor fue el principal responsable del siniestro, pero se aguarda por una investigación más detallada que determine si hubo negligencia en el mantenimiento del equipo o si hubo errores en la operación de la maquinaria.

El trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad de San Lorenzo y en toda la provincia de Santa Fe, donde se reitera la preocupación por las condiciones de seguridad en las obras en construcción. Las autoridades han solicitado un exhaustivo control de los equipos utilizados en las obras, así como una revisión de los protocolos de seguridad laboral para evitar que tragedias como esta se repitan.

  • Un cura kirchnerista será candidato a diputado en Santa Cruz: “No fue el dedo de Cristina”

    Un cura kirchnerista será candidato a diputado en Santa Cruz: “No fue el dedo de Cristina”

    El cura Juan Carlos Molina será el primero de la lista del peronismo en la provincia de Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña. El religioso fue cercano al Papa Francisco y a la ex presidenta Cristina Kirchner. Este domingo se despidió de su programa “Rompiendo moldes” en Radio 10, y horas más tarde se conoció la razón de…

  • Subió el plazo fijo otra vez: cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días

    Subió el plazo fijo otra vez: cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días

    Ante la escalada inflacionaria y el retiro del cepo al dólar, subió el plazo fijo otra vez en Argentina. Los ahorristas vuelven a mirar este instrumento tradicional como un refugio financiero. Con tasas de interés que superan el 45% de Tasa Nominal Anual (TNA), muchos se preguntan cuánto hay que invertir para ganar $450.000 en 30 días. Actualmente,…

  • Ciclismo Libre en Catamarca: se corrió la fecha 22 en el Parque Adán Quiroga

    Ciclismo Libre en Catamarca: se corrió la fecha 22 en el Parque Adán Quiroga

    Con la intervención de ochenta ciclistas, se realizó el pasado sábado la fecha 22 del ciclismo libre en el circuito del Parque Adán Quiroga. El triunfo general fue de Matías Tapia, quien superó en la línea de llegada a Gonzalo Yapura en un emocionante embalaje masivo. Además, en la categoría Elite 2 se produjo una…

  • Tragedia laboral: cuatro obreros murieron al desplomarse un montacargas

    Tragedia laboral: cuatro obreros murieron al desplomarse un montacargas

    Ayer domingo, Santa Fe fue escenario de una tragedia en la ciudad de San Lorenzo, cuando un montacargas que transportaba a varios obreros en una obra en construcción se desplomó desde el noveno piso del edificio. El saldo fue devastador: cuatro trabajadores perdieron la vida de manera inmediata, mientras que un quinto fue gravemente herido…

  • Presunto asesino serial: hoy lunes llegará el Equipo Argentino de Antropología Forense a Jujuy

    Presunto asesino serial: hoy lunes llegará el Equipo Argentino de Antropología Forense a Jujuy

    Se tiene previsto que este lunes arribe a Jujuy el Equipo Argentino de Antropología Forense que iniciará con las excavaciones en la casa del sector 8 de Marzo del barrio Alto Comedero en San Salvador de Jujuy, domicilio del presunto asesino serial Matías Jurado. De todas maneras, de acuerdo a fuentes consultadas por nuestro medio, es probable que las labores…

  • Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

    Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

    La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías. Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de…