Tragedia laboral: cuatro obreros murieron al desplomarse un montacargas

Ayer domingo, Santa Fe fue escenario de una tragedia en la ciudad de San Lorenzo, cuando un montacargas que transportaba a varios obreros en una obra en construcción se desplomó desde el noveno piso del edificio. El saldo fue devastador: cuatro trabajadores perdieron la vida de manera inmediata, mientras que un quinto fue gravemente herido y trasladado a un hospital cercano.

El fatal accidente ocurrió cerca del mediodía en una construcción ubicada en la calle San Carlos al 1000, a unos 23 kilómetros de Rosario. Los obreros, oriundos de Villa Ocampo, se encontraban realizando trabajos de albañilería cuando, al intentar regresar a la planta baja, un cable tensor se cortó, provocando que el montacargas cayera desde una altura considerable. La caída fue fatal para todos los ocupantes de la plataforma, que no sobrevivieron al impacto.

El impacto y el rescate de los cuerpos

Tras el accidente, los Bomberos Zapadores de Santa Fe llegaron rápidamente al lugar y comenzaron las tareas de rescate. Tres de los cinco obreros fueron hallados sin vida en el interior del montacargas, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Sin embargo, uno de ellos falleció en el camino, elevando la cifra de víctimas fatales a cuatro.

El trabajador sobreviviente fue rescatado en estado grave y rápidamente fue trasladado al hospital, donde permanece internado. Según la periodista Fiama Debiazzi, que informó a TN sobre el suceso, el obrero herido está bajo cuidado médico intensivo. Se encuentra en estado crítico, pero los médicos aún no han proporcionado detalles sobre su pronóstico.

Causas y medidas a seguir en el accidente

El accidente sigue siendo investigado por las autoridades locales, que intentan esclarecer las causas del colapso del montacargas. Se ha determinado que el cable tensor fue el principal responsable del siniestro, pero se aguarda por una investigación más detallada que determine si hubo negligencia en el mantenimiento del equipo o si hubo errores en la operación de la maquinaria.

El trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad de San Lorenzo y en toda la provincia de Santa Fe, donde se reitera la preocupación por las condiciones de seguridad en las obras en construcción. Las autoridades han solicitado un exhaustivo control de los equipos utilizados en las obras, así como una revisión de los protocolos de seguridad laboral para evitar que tragedias como esta se repitan.