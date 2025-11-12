Tragedia en Perú: un colectivo cayó a un barranco y dejó al menos 37 muertos

Una tragedia sacude al sur de Perú. Al menos 37 personas murieron este miércoles luego de que un micro de pasajeros cayera a un barranco de más de 200 metros en la ruta Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 781, en el distrito de Ocoña, región de Arequipa.

El colectivo, perteneciente a la empresa Llamosas, viajaba desde Chala hacia Arequipa cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con una camioneta y perdió el control, precipitándose al vacío.

De acuerdo con medios locales, equipos de rescate, bomberos y personal policial trabajaron durante horas en una zona de difícil acceso para recuperar los cuerpos y asistir a los heridos, varios de ellos en estado crítico.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, aunque las primeras versiones apuntan a que el pavimento mojado y el exceso de velocidad podrían haber contribuido al accidente.

El trágico hecho se suma a una larga lista de siniestros viales en las rutas peruanas, donde los caminos sinuosos y el mal estado de las carreteras suelen aumentar el riesgo para los pasajeros.