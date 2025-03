Trabajadores judiciales siguen reclamando aumento salarial en Catamarca

Hoy miércoles los trabajadores judiciales realizaron una manifestación enfrente de la Corte de Justicia en reclamo por mejoras salariales, donde nuevamente Cecilia Falcón, de AJUCA, dijo que se lleva a cabo ante la negativa de la Corte de dar un aumento salarial.

No estuvieron presentes los Magistrados autoconvocados, solo empleados de juzgados y fiscalías. Las medidas van a continuar, según confirmó Falcón a Radio TV Valle Viejo, el jueves y viernes, cuando se retirarán del lugar de trabajo a partir de las 10:00 de la mañana, aunque se sostendrán las guardias.

Falcón comentó que “no cortamos la calle, pero nos estamos haciendo escuchar. En lo que va del año no tuvimos ningún aumento salarial. Nuestro salario está congelado. Por eso esta movilización. Nosotros hemos pedido hablar con el presidente de la Corte. Hablamos de forma informal. La respuesta es que se va a dar lo que se pueda, pero no es respuesta para el empleado judicial. Más allá de que sabemos que el numero de la inflación no es real, que el poder adquisitivo se perdió, nosotros enfocamos que la Argentina y Catamarca no está pasando su mejor momento. Entonces como mínimo solicitamos la inflación, que no tuvimos hasta ahora”.