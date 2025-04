Trabajadores de Uber en Catamarca se manifestaron pidiendo ser regulados

Esta mañana de miércoles en pleno centro de Catamarca, hubo una ruidosa protesta de trabajadores de la aplicación Uber tanto de autos como de motos, pidiendo ser regulados por la Municipalidad de la Capital.

Argumentaron que la gente ya eligió este transporte por ser económico y eficiente, y explicaron que están dispuestos a ajustarse a las reglas que se estipulen de manera municipal.

Uno de los manifestantes comento: “Yo con esto como, con esto vivo, no tengo otro trabajo, no tengo otra salida laboral. Y esto molesta mucho con las cosas que están haciendo, yo voy a mostrar algo que es la aplicación Uber, lo que tengo, que es cómo la gente lo caratula, nosotros buscamos respetar a la gente, al pasajero, llevarlo y cuidarle el bolsillo, porque realmente la aplicación Uber le cuida el bolsillo al pasajero. En las redes hemos visto justamente que hay personas que tienen argumentos muy sólidos en cuanto a la defensa del servicio Uber. El pasajero te califica en la aplicación por estrellas. El usuario nos está dando una clasificación casi un 100%. Yo hago Uber Moto a la mañana, a la tarde, recién me crucé con un muchacho remisero que me tiró el auto encima, me amenazó. No puede ser esto. Si vos me pedís el seguro, te lo doy al seguro, todo legal, no tengo nada que sea ilegal”.

También dieron a conocer que “vamos a presentar un proyecto en conjunto, pedir la reforma de la ley provincial, para que legalice las motos también. Y de ahí, regularlo a nivel municipio, porque eso es lo que falta. Cuando pasó lo del compañero Uber que le pegaron, a Alejandro Borgoño, ya se había pedido al Ejecutivo municipal que nos reciba y poder tratar sobre el proyecto. Aún no obtuvimos respuesta de nada. Y esa es la idea”.