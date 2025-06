Trabajadores de seguridad escolar en Catamarca cobran 200 mil pesos por mes y ni siquiera les cumplen el pago

Esta mañana de martes, los empleados de seguridad que se desempeñan en distintos establecimientos, protestaron en el pabellón 15 del CAPE, indicando que son 90 los vigiladores afectados por la falta de pago de la empresa Halcón, que presta servicios a las escuelas de Capital y Valle Viejo.

Denuncian que no tienen aportes, obra social ni uniforme y apuntan tanto a la empresa como al Ministerio de Educación por la Provincia. Los trabajadores siguen en funciones sin cobrar ni contar con condiciones laborales básicas.

Uno de los voceros dijo a Radio TV Valle Viejo: “Nos dijeron que supuestamente ya estaba listo todo, el expediente, que esperemos porque el pago recién impactaría al mediodía. No nos vamos a mover de acá hasta que el pago esté, porque si no van a seguir con vueltas. El sueldo mensual de nosotros es de 200 mil pesos, estamos todos en negro. Lo que pasa es que la empresa al principio quería hacer todo bien, es lo que nos dijeron a nosotros, pero bueno, después salieron con un montón de cosas, nos pidieron un montón de papeles, cuestión que la mayoría estuvieron presentando los papeles para que todo sea legal. Después salió con un tema medio raro, la cuestión es que ahora supuestamente el Ministro no nos quería firmar nada, así que estábamos ahí como en un limbo”.