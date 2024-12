Trabajadores de MOM Sports reclaman el pago de sueldos completos y un aumento

Los empleados de la ex TextilCom mantienen un paro que comenzó el lunes pasado debido a retrasos en los pagos salariales y falta de claridad sobre el destino de un subsidio estatal de 480 mil pesos por trabajador.

Denuncian que, aunque el gobierno deposita los fondos, los montos no llegan completos ni en tiempo, lo que genera incertidumbre financiera y paralización de actividades. A pesar de la medida de fuerza, la producción sigue activa con camiones retirando mercadería, mientras trabajadores exigen la regularización de sus pagos.

Sin avances concretos, la huelga continuará, dijo una de las empleadas a Radio TV Valle Viejo: “Ya veníamos de paro. El gobierno le está dando a la empresa 480 mil pesos por empleado y nos pidió y nos dio la palabra el ministro Caria de que entre lunes o martes nosotros íbamos a estar cobrando. Recién ayer nosotros cobramos a última hora tipo 4 de la tarde y no nos pagaron el sueldo completo. Tenemos diferencias de octubre atrasadas, ahora diferencias de noviembre. Este mes nos tocaba un aumento, el cual no lo notamos porque nos vinieron los recibos con menos importe que el del mes anterior. Y seguimos con reclamos, pero la plata no aparece. Hay incluso compañeros que no han cobrado ni siquiera la plata que les depositaron ayer.