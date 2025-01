Trabajadores de MOM Sports, de paro: crece el malestar porque no les pagan

Este miércoles 22 en el Pabellón 5 del CAPE, se concretó la segunda audiencia de conciliación entre el gremio, los ministerios de Industria y Trabajo y la empresa, con los trabajadores que hacen sentir su malestar.

La empresa que durante esta jornada debería presentar la documentación que fundamente los 23 despidos, a la fecha no cumplió con el compromiso de pago acordado para el pasado viernes y debe los salarios de diciembre a los empleados que siguen en la ex Textilcom.

Los trabajadores iniciaron una nueva medida de fuerza, según fue confirmado por los empleados y por sus excompañeros, quienes a su vez reclaman el pago de las liquidaciones finales prometidas hace casi una semana.

Paula, una de las despedidas, alertó sobre irregularidades en el manejo de los aportes que la Provincia le hace al Grupo Shangai. La ex textil, en declaraciones a Radio TV Valle Viejo indicó que “a una ex compañera despedida en la gestión de Textilcom le cortaron el subsidio de desempleo y cuando reclamó en Anses, le dijeron que figuraba como empleada de Mom Sports, lo que no es cierto. Ella no volvió a trabajar. De manera que Shangai estaba recibiendo el subsidio que el Gobierno le da por una persona que nunca volvió a trabajar y ahora recién le dan la baja. Esto demuestra que la gente que no volvió a la fábrica, Mom Sports estuvo recibiendo esa plata de la Provincia”.

Este sería uno de los temas a ser denunciados durante el encuentro que se celebra este miércoles, además de los reclamos de SOIVA sobre los salarios que adeudan, tanto a quienes siguen en la fábrica, como a los despedidos.