Trabajadores de la construcción en Catamarca protestan frente a UOCRA contra las autoridades del sindicato

Este viernes ante la crisis económica y el avance de la precariedad laboral en la provincia, trabajadores de la construcción se convocan frente al edificio de UOCRA en el centro de la ciudad Capital en reclamo de acciones por parte de quienes dirigen el gremio.

Pablo Rojo y Juan Barros en diálogo con Radio TV Valle Viejo comentaron que “no tenemos nada. Como afiliados jamás tuvimos un beneficio. No hay ni un predio para llevar a los hijos a tomar un chocolate, no reparten ni un útiles para la escuela.” Y agregaron: “Pagamos una cuota social. Acá tengo un recibo como prueba. (Víctor) Brandan recibe por cada uno $50.000 mensual. En 120 personas son 6 millones, y al año son 72 millones ¿A donde va esa plata? Si nosotros como afiliados no tenemos ni un predio.”