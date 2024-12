Trabajadores de Fray Mamerto Esquiú exigen aumento salarial del 30%: “queremos ser pobres, no indigentes”

Según Armando Centurión, uno de los voceros del grupo de autoconvocados, los sueldos actuales no alcanzan ni la para la canasta básica, lo que lleva a muchos a vivir en condiciones precarias.

A pesar de haber intentado dialogar con la intendente, las autoridades municipales supuestamente se niegan a escuchar sus reclamos.

El grupo, que no pertenece a sindicatos tradicionales, realizó una nueva protesta frente al Palacio Municipal, exigiendo mejores condiciones laborales.

Además, denuncian que las autoridades siguen aplicando descuentos salariales a pesar de no utilizar los fondos correspondientes en los últimos años.

Javier Chayle, uno de los voceros, dijo que esta situación viene desde la gestión de Guillermo Ferreyra: “Indudablemente todos los trabajadores han perdido poder adquisitivo, pero en la Municipalidad de Fray Mamerto, esto viene ya de largo. No es ahora, no fue recién, no es con Milei. Fue desde siempre. Estuvo Guillermo, también fue exactamente lo mismo, sueldos bajos. Hoy en día estamos en condiciones de decirles que la Municipalidad tiene a sus propios empleados hundidos en la indigencia, porque ese es el sueldo de un empleado municipal. No llega a la canasta básica para salir de la indigencia. Y qué es lo que nos hemos planteado desde el comienzo del año. Que queremos salir de la indigencia. No venimos a pedir cualquier cosa, no venimos a pedir nada fuera de la normalidad. Queremos salir de la indigencia a ser pobres. Ser pobres es lo único que pedimos. Lo que nosotros venimos acá es a plantear un buen aumento de sueldo. Que el empleado salga de la indigencia”.

“La intendente nos cerró las puertas, nunca nos pudo atender, porque dice que nosotros no tenemos una representación gremial. Sin embargo, están descontando una cuenta social en un sindicato que hace cuatro años no está. Y eso a nosotros nos tiene un poquito molestos, porque para unos sí y para otros no”, agregó Centurión.