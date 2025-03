Trabajadores de Casa de Catamarca en CABA se declararon en paro activo y permanente

Ante la falta de respuesta de las autoridades provinciales, los trabajadores de Casa de Catamarca en la Ciudad de Buenos Aires endurecen las medidas de fuerza.

En el marco del Paro Nacional de ATE en todo el país, los trabajadores y trabajadoras de Casa de Catamarca en CABA decidieron, en Asamblea, declararse en PARO ACTIVO PERMANENTE hasta que el Gobernador Raúl Jalil brinde una solución concreta.

El reclamo principal se centra en la actualización del “Adicional por Tareas Específicas de Casa de Catamarca en Capital Federal” Código 11628 – S017, solicitud que los empleados vienen realizando desde hace más de un año debido al alto costo de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además de las RECATEGORIZACIONES Y PASES ADMINISTRATIVOS que fueron iniciados en el año 2023 y aún no han tenido respuesta.

Los trabajadores sostienen que los gastos en alquiler, servicios, alimentos y transporte son significativamente más altos que en Catamarca. Además, denuncian que no cuentan con los mismos beneficios que tienen los empleados provinciales, tales como el One Shot, los Días de Ensueño y los descuentos en útiles escolares. A estos reclamos se suman los pedidos de recategorización y pases administrativos que iniciaron en 2023, y que aún no han tenido respuesta.

Cabe recordar que los trabajadores vienen solicitando, mediante diversas notas y actas de asambleas presentadas el 14 de febrero de 2024, el 13 de mayo de 2024, el 1ro de noviembre de 2024, así como los pedidos de audiencia a las autoridades del 3, 28 de febrero y 18 de marzo de 2025, sin obtener respuesta alguna. Esta falta de comunicación y acción por parte de los responsables provinciales ha incrementado la frustración entre los empleados.

Además, manifestaron su indignación al enterarse de que, en febrero de este año, la Secretaría de Estado de Gabinete aprobó recategorizaciones por “antigüedad” para dos trabajadores, quienes pasaron de la categoría 14 a la 24 en cuestión de meses. Estos empleados argumentaron que, dado su historial de 13 años en la administración pública, debían ser recategorizados. Esta situación contrasta con la de los empleados de Casa de Catamarca, quienes llevan más de un año y medio esperando respuestas, sin obtener una solución, y enfrentando obstáculos bajo el pretexto de la “emergencia económica”.

Ante esta situación, los trabajadores exigen que el Gobernador Raúl Jalil intervenga de manera directa para destrabar el conflicto y garantizar mejoras laborales en un organismo clave que representa a la provincia de Catamarca en la capital del país.