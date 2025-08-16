Torneo Clausura: Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López

El campeón Platense consiguió su primer triunfo en el Clausura ante uno de los equipos que estaba invicto como San Lorenzo. Fue 2-1 en Vicente López por el doblete de Ronaldo Martínez (Gabriel Báez había igualado transitoriamente). Polémico arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, quien expulsó en el primer tiempo a Ignacio Vázquez y Alexis Cuello.

De esta forma, los de Boedo perdieron como visitantes de Platense después de 28 años (venía de cosechar cuatro victorias y dos empates en Vicente López). La última caída de los azulgranas en este escenario había sido por el Clausura 1997, cuando los Calamares se impusieron 3-1 por los tantos de Fernando Di Carlo (2) y Fabio Lenguita (Paulo Silas había abierto la cuenta).

El resultado dejó a Platense en zona de entrada a los octavos de final del Clausura, mientras que privó a San Lorenzo de ubicarse en la cima de la Zona B en soledad, que hasta el momento comparte con River.