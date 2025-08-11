Torneo Clausura: Argentinos le ganó a Unión, Instituto empató con Platense y Barracas superó a Aldosivi

Argentinos Juniors derrotó a Unión por 1 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alan Lescano, con un jerárquico remate de zurda a los 43 minutos del primer tiempo. Con el triunfo, el “Bicho” sumó su primer triunfo del campeonato y es octavo en la zona A, con cinco unidades, mientras que el elenco de Leonardo Madelón se mantiene séptimo, con misma cantidad de puntos.

Platense empató por 1 a 1 con Instituto al término del partido que disputaron esta tarde, en el estadio Presidente Perón, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El primer gol del partido fue convertido a los 17 minutos de la primera parte por el enganche Damián Puebla, con un remate cruzado desde la frontal del área, mientras que el delantero Ronaldo Martínez igualó en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad. Con la igualdad, el “Calamar” es decimocuarto de la zona B con tres puntos, mientras que el equipo dirigido por Daniel Oldrá está cuatro puestos por encima, con dos unidades más.

Barracas Central venció este domingo como local por 3-1 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia. Los goles para el “Guapo” los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28 minutos del primer tiempo y a los 13’ del segundo, y Gonzalo Morales, a los 3’ del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier, a los 5 minutos de la segunda etapa. Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.