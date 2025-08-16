Torneo Apertura: Racing perdió 2-1 con Tigre, Unión goleó 4-0 a Instituto en Córdoba, y Aldosivi empató 0-0 con Belgrano

En el último partido de la jornada del viernes, Racing perdió 2-1 en el Cilindro de Avellaneda ante Tigre, que dio vuelta el marcador sobre el final. El anfitrión puso un equipo alternativo con vistas a la revancha del martes próximo contra Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La Academia (terminó con un jugador menos por la expulsión de Franco Pardo)ganaba gracias a un gol de Adrián Rocky Balboa a los 43 minutos del primer tiempo, pero el Matador convirtió dos tantos a los 90′ y 93′ por intermedio de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo.

En el inicio de la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Aldosivi y Belgrano empataron 0-0, en el José María Minella de Mar del Plata.

Con este resultado, el Tiburón llegó a los 3 puntos en la Zona A, mientras que en la Tabla Anual sigue complicado en la lucha por la permanencia, ya que suma 18 unidades y le sacó uno a Talleres de Córdoba, que debe un partido y en estos momentos estaría descendiendo.

Por su parte, el Pirata ostenta 8 puntos en la zona y 25 en la acumulada, lo que le permite seguir expectante en la lucha por ingresar a playoffs del Clausura y en la clasificación a copas internacionales para el próximo año.

Unión volvió a ganar fuera de Santa Fe después de 16 partidos (12 derrotas y 4 empates), y lo hizo con una goleada 4-0 contra Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón en el cruce interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura.

El Tatengue comenzó a paso firme en el encuentro y en apenas 10 minutos marcó dos goles. El primero llegó gracias a un remate desde afuera del área de Mauro Pittón. El disparo rasante del mediocampista se metió pegado al palo derecho de Manuel Roffo.

La segunda alegría para los dirigidos por Leonardo Madelón llegó tras un contragolpe perfecto. Franco Fragapane recorrió varios metros con la pelota, tocó para Julián Palacios, quien luego asistió a Marcelo Estigarribia para el 2-0. A los 18 minutos, Mauricio Martínez amplió diferencias tras aprovechar una pelota suelta en el área a la salida de un córner (3-0).

La visita se replegó en su campo para salir de contraataque, pero sufrió más de lo esperado frente a un equipo sin ideas en la definición. Cuando volvió a tomar el control, vino el cuarto gol. Mateo Del Blanco lanzó un pase en profundidad para Mauro Pittón, quien se sacó de encima a un rival y definió cruzado contra Roffo para señalar el primer doblete de su carrera. Instantes después, el palo le negó el descuento a la Gloria.

El complemento estuvo demás en Alta Córdoba y Unión volvió a ganar como visitante después de casi 10 meses entre Primera División y Copa Sudamericana, luego del triunfo 3-2 ante Gimnasia el 28 de octubre de 2024. Huracán será su próximo rival en Santa Fe (14 horas).

Por otro lado, Instituto terminó con 10 hombres por la expulsión a Fernando Alarcón a instancias del VAR en el segundo tiempo, el equipo se retiró silbado de la cancha, hace cuatro fechas que no gana y solo acumula cinco puntos en la Zona B. En la Tabla Anual, está a seis unidades de Talleres (17), que ocupa posición de descenso. El sábado 23 desde las 14:30 buscará la recuperación contra San Lorenzo como visitante.