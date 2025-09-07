Tomado de redes: Malena Vargas, una catamarqueña protegiendo la vida de los trabajadores

Malena Vargas, oriunda de Catamarca Capital, es técnica superior en higiene y seguridad en el trabajo💪. Actualmente trabaja para una empresa, en el Salar del Hombre Muerto 🌄.

👩🏽‍🎓🎓Con su título terciario obtenido en el Instituto Fasta Catamarca, Malena se ha convertido en un ejemplo a seguir para las mujeres que buscan incursionar en la minería 💫. Su pasión por el trabajo y su dedicación la han llevado a destacarse en su campo 🌟.

💬 “Me enorgullece el papel que hoy en día podemos ocupar como mujeres en la minería”, dice Malena con convicción 💪. “Lugares que nosotras llegamos con mucho esfuerzo y trabajamos duro para superarnos día a día”.

🔎 Como técnica en higiene y seguridad, Malena se enfoca en proteger la vida de los trabajadores en la mina 🚨. Su trabajo es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los empleados 🔒.

➖Para las mujeres que buscan trabajo en minería,Malena tiene un consejo claro: “Que se animen, el mundo minero es totalmente diferente. Que no subestimen su capacidad, todos los días aprendemos algo nuevo que nos va a servir para siempre” 💡.

Con su historia, Malena inspira a otras mujeres a unirse a la industria minera y a romper los estereotipos que las rodean 💪. Su determinación y pasión por el trabajo son un ejemplo a seguir para todos 🌟.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📲 Instagram: @Malevic01

📲 Facebook: Malena Vargas