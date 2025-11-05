Tomado de Redes: la radiofonía catamarqueña cumple 84 años, el legado que nació con LW7 Radio Catamarca

Del muro de Facebook de:

Javier Villacorta

Hoy, 5 de noviembre, se cumplen 84 años de la primera transmisión radial en Catamarca, un hecho que marcó el inicio de una nueva era en la comunicación local. Un día como hoy, pero de 1941, a las 18.30 horas, se ponía al aire por primera vez LW7 Radio Catamarca, dando origen a la radiofonía provincial y convirtiéndose en la primera emisora del interior del país. A partir de ese momento, Catamarca inscribía su nombre en la historia grande de la radiodifusión argentina.

Aquel histórico suceso se dio en un contexto muy particular. San Fernando del Valle de Catamarca era entonces una ciudad pequeña, de apenas 27.000 habitantes, que conservaba el espíritu de una vieja aldea. Las calles empedradas se mezclaban con los rieles de los antiguos tranvías y los coches tirados a caballo, mientras los bulevares Belgrano, Güemes, Mitre, Urquiza y Alem delineaban el corazón urbano de una sociedad en crecimiento.

En aquellos tiempos, el Ferrocarril General Belgrano era el único medio de conexión con el resto del país, y su estación terminal representaba el pulso del movimiento provincial. La vida cultural y social giraba en torno a los paseos por la Plaza 25 de Mayo, frente al Club 25 de Agosto, las tardes en el Lago Artificial de la Alameda y las carreras cuadreras sobre el bulevar Urquiza. La identidad catamarqueña se expresaba con fuerza en las fiestas populares, donde el pericón nacional era infaltable en cada celebración.

Fue bajo la presidencia del Dr. Ramón S. Castillo, con la provincia intervenida por el Dr. Martínez Zubiría, que la voz de Catamarca comenzó a transmitirse por el aire. LW7 Radio Catamarca simbolizó desde ese momento el avance tecnológico, cultural y social de una provincia que encontraba en la radio una nueva forma de verse y escucharse a sí misma.

A partir de aquel 5 de noviembre de 1941, la radio se convirtió en un puente entre los catamarqueños y el país, un espacio de expresión, información y compañía que atravesó generaciones. Hoy, a 84 años de esa primera emisión, la radio sigue siendo un medio vivo, cercano y profundamente arraigado en la identidad provincial, testigo y protagonista de la historia de Catamarca convertido en LRA 27 Radio Nacional Catamarca desde el 16 de septiembre de 1981.