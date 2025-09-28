Tomado de Redes: “De qué se asombran”

Del muro de Facebook de:

Eduardo Mariano Raina Massaro

Vivimos en un país adonde el ochenta por ciento de los adolescentes se emborrachan en las previas, con chicos que provienen de familias totalmente rotas, con padres que en los ‘90 se criaron con la consigna de ser exitoso a cualquier precio, que pasado los 2000 se volcaron en una gran mayoría a la cumbia villera, que crecieron escuchando a Yerba Brava, a Los Pibes Chorros, a Los Gedes, a Damas Gratis o a Super Merka2, que fueron las bandas que los marcaron de chicos y que en la “década ganada” consumieron series como “El Puntero”, que salían los fines de semana y empezaron a consumir pastas y luego pasaron a la cocaína y el cristal o el tusi sucesivamente, que sus padres preocupados por sobrevivir después de ver la zaga de “Breaking Bad” se creyeron que era una muy buena ficción y nunca se dieron cuenta que era la cruda realidad que se les había metido en su casa y que tampoco se dieron cuenta que el país se iba yendo barranca abajo con generaciones de pibes hundidos y fisurados por el paco, gente que por ese entonces miraban “Un Gallo para Esculapio”, una serie muy bien lograda que nos mostraba que siendo Pirata del Asfalto en la Provincia de Buenos Aires se ganaba más plata que trabajando…

Y que además mostró la degradación de la política, la policía y los ladrones que en un punto convergen en el mismo negocio de vivir oscuramente, hasta llegar a los pibes de hoy, que adoran la serie “El Marginal”, que escuchan a Callejero Fino o a La Joaqui, pibes y chicas que en un boliche se sacan la ropa a cambio de una botella o una copa y que llenaron estadios para ver a

L-Gante escuchando canciones de mover la burra, fumar porro, tomar falopa, andar de caño, y resulta que ahora están todos sorprendidos por el triple crimen…

Dejémonos de joder!

Ya hubo un triple crimen por la efedrina y acá no paso nada!

Mataron a Candela y no paso nada!

En San Martín hubo veintidós fallecidos y ochenta afectados por el fentanilo y no pasó nada!

Nos destrozaron la cultura y la educación en los últimos treinta años y no la vieron venir…

Pero ahora se rasgan todos las vestiduras por el crimen del sábado pasado, y resulta que cualquier fiesta de cachengue o de electrónica de este fin de semana va a ser un descontrol de drogas y de bebidas alcohólicas consumidas a precios altísimos y nadie nunca se puso a pensar de adónde sacan la plata para comprar, y lo que es peor, en las consecuencias de la jodita el día después…

D’elia hace años lo hizo cargo al “Zabeca dé Banfield” por la llegada masiva de la droga al país, pero la realidad es que “Scarface” se hizo hace más de cuatro décadas y mostraba la realidad del momento.

El problema principal nuestro es la falta de educación!

Y no solamente la de la escuela, la que uno aprendía en la casa de parte de sus abuelos y de sus padres (no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a vos principalmente), muchos hoy se preguntan “adónde estaban los familiares y los padres de estás chicas”…

Siempre fue igual, la vida fácil no sirve, y el que busca encuentra!

Estás pibas durmieron al narco y le chorearon la plata!

Con esa plata una de las madres se compró un lote…

Y como si fuera poco también le robaron cuatro kilos de merca…

La sociedad está hecha mierda, pero acá se pasaron todos los límites, porque lo peor que nos viene pasando en la República Argentina es que a muchos les hicieron creer que cualquiera puede hacer cualquier cosa, y no es así!

Se normalizó lo anormal, se soltaron los presos en pandemia, se romantizo la delincuencia, las leyes no se respetan, y la mayoria de los jueces vive abrazado a la teoria de Zaffaroni, entonces, de quién carajo es la culpa?