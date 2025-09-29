Tomado de Redes: “Cuando creas que no sirves para nada… empieza por servir un café, y mira lo que pasa”

En una calle pequeña de Lima, Perú, hay una cafetería distinta a todas las demás. No por su decoración, ni por el sabor del café —aunque dicen que es excelente—, sino por quienes la atienden.

Se llama Café Esperanza. Y fue fundado por Jorge Alarcón, un exchef de hotel cinco estrellas que, tras un accidente cerebrovascular a los 49 años, perdió parcialmente el habla y la movilidad en la mano derecha.

Durante meses, Jorge se encerró en su casa. No podía cocinar igual. No podía trabajar. Y, lo peor, no podía expresarse como antes. La depresión llegó como un manto silencioso.

—¿Para qué sirvo ahora? —le preguntó un día a su hija, entre lágrimas.

Ella, Paula, tenía 23 años, y le respondió con firmeza:

—Para cambiar vidas, papá. Como siempre lo hiciste. Solo que ahora de otra manera.

Fue ella quien le dio la idea: abrir una cafetería pequeña… y contratar a personas con discapacidad física o neurológica, como él.

—Papá, ¿te imaginas una cafetería atendida por gente que también lucha cada día por ser vista?

Jorge dudó. Pero algo en esa frase lo tocó. Vendieron su coche. Pidieron un préstamo modesto. Y en tres meses, Café Esperanza abrió sus puertas. Una barra de madera reciclada. Cuatro mesas. Y un cartel escrito a mano: “Aquí servimos más que café. Servimos ganas de vivir.”

Los primeros empleados fueron tres: Rosa, una joven con síndrome de Down que aprendió a hacer cappuccinos con una sonrisa permanente; Miguel, un chico en silla de ruedas que dominaba la caja registradora con una memoria prodigiosa; y Jorge, que volvió a usar su mano izquierda para cocinar pasteles que emocionaban.

Al principio, no llegaban muchos clientes. Pero cada persona que entraba, volvía. Por el trato. Por la historia. Por la energía del lugar.

Una mañana, una señora pidió un café para llevar. Al recibirlo, miró a Jorge y le dijo:

—¿Sabe? Mi hijo también tuvo un derrame. No sale de casa. ¿Puedo traerlo?

Lo trajo.

Y al mes siguiente, ese joven también trabajaba allí.

La cafetería se volvió contagiosa.

En un año, ya tenían dos locales. Jorge no recuperó del todo el habla, pero encontró otra forma de comunicarse: con gestos, con comida, con la mirada.

—Aquí no pedimos lástima —dice Paula, que hoy gestiona el proyecto—. Aquí demostramos capacidad. Otra forma de hacer las cosas, igual de válida.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando recibieron una visita inesperada: el antiguo jefe de Jorge, del hotel donde fue despedido luego del accidente.

Entró. Lo miró en silencio. Y luego pidió un pastel de limón.

—Está mejor que los de antes —dijo. Y dejó una tarjeta.

Jorge la tomó con sus dedos torpes, sonrió, y señaló el cartel en la pared:

“Aquí, los imposibles se cocinan a fuego lento.”

Hoy, Café Esperanza tiene un tercer local en camino. No se trata solo de café. Es un símbolo. Un mensaje.

Porque como dice el nuevo lema que cuelga del techo:

“Cuando crees que no sirves para nada… empieza por servir un café. Y mira lo que pasa.”