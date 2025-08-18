Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías.

Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de ofrecer una propuesta amplia, con representación federal y paritaria en cada una de sus listas.

Desde la conducción de la alianza se destacó que las listas representan “el fruto de un trabajo colectivo, plural y democrático que sintetiza la fuerza de los distintos sectores que integran Fuerza Patria en toda la provincia”, y se remarcó los consensos alcanzados en el interior de la provincia, en cada uno de los municipios.

Las listas, tanto de candidatos a diputados provinciales como nacionales, representan una renovación del Peronismo catamarqueño: gente joven, profesionales y con trayectoria eficiente en la administración pública (a pesar de la juventud).

“Con estos candidatos, el Peronismo ofrece una oferta novedosa y renovada, que ratifica el compromiso de seguir construyendo un proyecto político que represente los intereses de Catamarca y aporte a la consolidación de un país más solidario y federal”, concluyeron.

Candidatos a Diputados Nacionales

1. Fernando Monguillot

2. Claudia Palladino

3. Alberto Natella

Candidatos a Diputados Provinciales

1. Juan Pablo Sánchez

2. María Argerich

3. Eduardo Andrada

4. Stella Beatriz Nieva

5. Jorge Exequiel Moreno

6. María de los Ángeles Herr

7. Damián Brizuela

8. Pereyra Reynoso Rosana

9. Pablo Castro

10. Yanina Paola Luna

11. Germán A. Scolamieri

Candidatos a Senadores Provinciales (Titulares):

Ancasti: María Alejandra Pérez

Antofagasta de la Sierra: Eliana Marisol Soriano

Capayán: Andrea Fabiana Lobo

El Alto: Augusto César Ojeda

La Paz: Luis Alberto Polti

Paclín: María Belén Menecier Della Bruna

Santa María: María Elena Lagoria

Tinogasta: Pamela Jaquelina López

Candidatos a concejales (Titulares):

1. Gustavo Aguirre

2. Soledad Peralta

3. Facundo Ripoll

4. Lucrecia Barros Jorrat

5. Carlos Ponce

6. Estefanía Inés Méndez Chayle

7. Carlos Silva