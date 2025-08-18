Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías.

Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de ofrecer una propuesta amplia, con representación federal y paritaria en cada una de sus listas.

Desde la conducción de la alianza se destacó que las listas representan “el fruto de un trabajo colectivo, plural y democrático que sintetiza la fuerza de los distintos sectores que integran Fuerza Patria en toda la provincia”, y se remarcó los consensos alcanzados en el interior de la provincia, en cada uno de los municipios.

Las listas, tanto de candidatos a diputados provinciales como nacionales, representan una renovación del Peronismo catamarqueño: gente joven, profesionales y con trayectoria eficiente en la administración pública (a pesar de la juventud).

“Con estos candidatos, el Peronismo ofrece una oferta novedosa y renovada, que ratifica el compromiso de seguir construyendo un proyecto político que represente los intereses de Catamarca y aporte a la consolidación de un país más solidario y federal”, concluyeron.

Candidatos a Diputados Nacionales

1. Fernando Monguillot

2. Claudia Palladino

3. Alberto Natella

Candidatos a Diputados Provinciales

1. Juan Pablo Sánchez

2. María Argerich

3. Eduardo Andrada

4. Stella Beatriz Nieva

5. Jorge Exequiel Moreno

6. María de los Ángeles Herr

7. Damián Brizuela

8. Pereyra Reynoso Rosana

9. Pablo Castro

10. Yanina Paola Luna

11. Germán A. Scolamieri

Candidatos a Senadores Provinciales (Titulares):

Ancasti: María Alejandra Pérez

Antofagasta de la Sierra: Eliana Marisol Soriano

Capayán: Andrea Fabiana Lobo

El Alto: Augusto César Ojeda

La Paz: Luis Alberto Polti

Paclín: María Belén Menecier Della Bruna

Santa María: María Elena Lagoria

Tinogasta: Pamela Jaquelina López

Candidatos a concejales (Titulares):

1. Gustavo Aguirre

2. Soledad Peralta

3. Facundo Ripoll

4. Lucrecia Barros Jorrat

5. Carlos Ponce

6. Estefanía Inés Méndez Chayle

7. Carlos Silva

  • Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

    Todos los candidatos de Fuerza Patria en Catamarca para las elecciones de octubre

    La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías. Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de…

  • Elecciones en Bolivia: giro a la derecha luego de 20 años de hegemonía de la izquierda, y habrá balotaje

    Elecciones en Bolivia: giro a la derecha luego de 20 años de hegemonía de la izquierda, y habrá balotaje

    En un resultado histórico, Bolivia giró a la derecha tras 20 años de hegemonía de la izquierda. Con el 90,7% de las actas computadas, el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) informó que Rodrigo Paz Pereira obtenía el 32,05% de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con el 27%. Ambos se medirán…

  • Catamarca: los nombres de los candidatos para la Cámara de Diputados provincial

    Catamarca: los nombres de los candidatos para la Cámara de Diputados provincial

    A poco del cierre de listas para los comicios del 26 de octubre, empiezan a conocerse los principales candidatos de las fuerzas políticas que competirán por bancas en la Cámara de Diputados provincial. Por el oficialismo de Fuerza Patria, los primeros lugares de la boleta serán para Juan Pablo Sánchez, Stella Nieva y Eduardo Andrada. Además, el ministro de…

  • Se confirman los candidatos a Diputados Nacionales por Catamarca

    Se confirman los candidatos a Diputados Nacionales por Catamarca

    Este domingo a la medianoche vence el plazo para oficializar las candidaturas en la categoría Diputados Nacionales de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, y los principales frentes políticos ya confirmaron sus primeros nombres en Catamarca. Hasta el momento, las listas se conforman de la siguiente manera: La definición de candidaturas se da en paralelo…

  • Catamarca: nuevo espacio político en Andalgalá presentó sus candidatos a concejales

    Catamarca: nuevo espacio político en Andalgalá presentó sus candidatos a concejales

    Andalgalá por un Catamarca Mejor, es el nuevo espacio político que se presentara en las elecciones del mes de octubre. Este espacio nace de la alianza entre el partido municipal Compromiso y Participación Andalgalense con el partido provincial Por una Catamarca Mejor, en la categoría a concejales los candidatos titulares y suplentes son los siguientes…

  • Catamarca: el exintendente Gustavo “Gallo” Jalile será candidato a concejal

    Catamarca: el exintendente Gustavo “Gallo” Jalile será candidato a concejal

    El exintendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, confirmó su postulación como candidato a Concejal por la coalición Somos Provincias Unidas Catamarca: “A mis queridos vecinos y vecinas de Valle Viejo, a los Afiliados a este Partido Centenario, les comento que con la misma responsabilidad y el mismo compromiso de siempre, acepté ser Candidato a…