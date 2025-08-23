Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Todo listo para mañana domingo: 1ra. Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo

En el marco del Año Jubilar con el lema “Peregrinos de esperanza”, este domingo 24 de agosto, se realizará la 1° Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo, organizada por la Pastoral de Juventud de la Diócesis de Catamarca, con el apoyo y la colaboración de distintas instituciones y movimientos eclesiales y organismos provinciales y de los municipios de Capital y de El Rodeo.

La concentración está prevista a las 5.00 en la zona de El Calvario sobre ruta provincial N° 4, donde se hará entrega del kit del peregrino.
A las 5.15 se hará la oración inicial, se indicarán las pautas a tener en cuenta para la realizar la marcha, y se entregará la colación para el primer tramo.

A las 5.30 se organizará la salida y luego se iniciará la animación y la predisposición para recibir el sacramento de la Reconciliación durante la peregrinación.

En el trayecto habrá cuatro paradas para descanso, hidratación y colación, además de momentos de reflexión, animación y para las confesiones.
El arribo a destino está programado a las 17.00, en tanto que a las 17.30 se celebrará la Santa Misa.

Transporte gratuito para inscriptos

Los participantes que no puedan llegar al punto de concentración por sus propios medios y que registraron su inscripción hasta el pasado miércoles 20, podrán disponer de transporte gratuito. La salida será a las 4.30 desde el Paseo de la Fe y con destino a El Calvario.
El regreso desde El Rodeo se concretará una vez finalizada la Santa Misa desde el pie de la montaña donde se encuentra la imagen de la Virgen del Valle.

Corte de la ruta N° 4

En esta jornada habrá un corte parcial de la ruta provincial N° 4, a partir de las 6.00 hasta las 17.00, aproximadamente. Para quienes se dirijan desde El Rodeo hacia Capital u otro destino se solicita usar la ruta alternativa por La Puerta.

Durante el trayecto habrá presencia policial, en tanto, el SAME estará a cargo del servicio de asistencia de salud desde las 4.30 en El Calvario hasta la tercera parada, donde se hará cargo el Área Programática N° 16, que corresponde a El Rodeo.

El padre Eugenio Pachado, asesor de la Pastoral de Juventud Diocesana, manifestó oportunamente que “será una caminata con oración, dinámicas, diálogo entre los pares jóvenes; vamos a llevar sonido por el camino, un ministerio de música irá guiando el caminar, por lo tanto, va a tener una dinámica juvenil muy bonita. Se ofrecerá una cartilla con las precisiones de lo que vamos a ir viviendo durante la caminata”.

  • ANSES reveló el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre: de cuánto será

    ANSES reveló el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre: de cuánto será

    ANSES comienza a definir cuestiones vinculadas a lo que será el pago correspondiente al mes de septiembre, todo a pesar de que se aún se esté acreditando los haberes de agosto. Los beneficiarios de AUH son los protagonistas de esta novedad, y está vinculada directamente con el monto de la Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios de AUH, AUE,…

  • Todo listo para mañana domingo: 1ra. Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo

    Todo listo para mañana domingo: 1ra. Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo

    En el marco del Año Jubilar con el lema “Peregrinos de esperanza”, este domingo 24 de agosto, se realizará la 1° Peregrinación Juvenil a la Virgen de El Rodeo, organizada por la Pastoral de Juventud de la Diócesis de Catamarca, con el apoyo y la colaboración de distintas instituciones y movimientos eclesiales y organismos provinciales…

  • Catamarca: hoy sábado La Maza se presenta en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera

    Catamarca: hoy sábado La Maza se presenta en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera

    La Maza, emblemática banda de rock catamarqueña, se presenta este sábado 23 de agosto a las 20.30 hs en la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 459) en el marco del ciclo de acústicos Lado B, una iniciativa que impulsa el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Cultural. Fiel…

  • Rosario Central recibe a Newell’s este sábado en el clásico rosarino

    Rosario Central recibe a Newell’s este sábado en el clásico rosarino

    Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e incluso lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, y pese a ser una verdadera complicación…

  • Un emprendedor vendió su compañía por 1.600 millones de dólares y explicó por qué donó casi todo el dinero

    Un emprendedor vendió su compañía por 1.600 millones de dólares y explicó por qué donó casi todo el dinero

    Brian O’Kelley, un emprendedor de la industria de la tecnología, explicó por qué tomó la decisión de donar el 90% del dinero que obtuvo a partir de la venta de una de sus compañías, operación que se cerró por la suma de 1.600 millones de dólares. Según la visión del empresario de 48 años, que en 2018…

  • La Policía de Catamarca celebró un nuevo aniversario con un desfile 

    La Policía de Catamarca celebró un nuevo aniversario con un desfile 

    Hoy se realizó el tradicional desfile protocolar para celebrar el 202° Aniversario de la Policía de Catamarca, con un gran despliegue de todas las fuerzas provinciales que, con vocación de servicio, trabajan incansablemente en la protección de la sociedad. La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Raúl Jalil, acompañado del ministro de Gobierno, Seguridad y…