Tiziano Calderón logró la segunda medalla dorada para Catamarca en el primer día de los Juegos Evita

El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”. El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata…