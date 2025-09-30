Tiziano Calderón logró la segunda medalla dorada para Catamarca en el primer día de los Juegos Evita

El atleta de Pomán se impuso en los 80 metros llanos y le entregó la segunda medalla dorada a Catamarca y la primera en Atletismo en esta edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.
En la primera mañana de competencia, llegó la primera presea dorada para la delegación catamarqueña en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 en Mar del Plata! El ciclista conquistó la Medalla de Oro en la especialidad de 500 metro
A las 23:50 de anoche, mientras personal de la Comisaría Décima realizaba recorridos de prevención por el barrio Villa Eumelia, observó cuando tres sujetos llevaban un aire acondicionado tipo ventana y al notar la presencia de la unidad móvil, emprendieron la fuga iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros, con la aprehensión de dos de ellos de…
El Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Alfonso Arellano y la Vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, presidirán esta tarde el acto de Asunción de las autoridades electas de la UNCA para el periodo 2025-2029. El evento en el que asumirán en sus cargos los Decanos y Vicedecanos que resultaron designados en…
El presidente Javier Milei minimizó hoy las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado José Luis Espert con sectores del narcotráfico, lo que definió como “otra operación” mediática y afirmó que se trata de un “chimento de peluquería”. El Presidente respaldó al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que se trata…
El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia de Catamarca invita a empresas de transporte interesadas en la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros a presentar su solicitud para el otorgamiento del permiso correspondiente. El tramo es el siguiente: *Capital-Antofagasta de la Sierra*Antofagasta de la Sierra-Capital Las empresas deberán cumplir…