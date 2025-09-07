Tiro Deportivo Catamarca realizó el primer Torneo de FBI

Este sábado 06 se realizó el primer torneo de FBI disciplina que consiste en 8 rondas de 5 disparos en 4 segundos a un blanco a 15 mtrs.
Fue con la participación de más de 15 tiradores en las pedanas del club de tiro deportivo Catamarca ubicado en El Bañado, Huillapima.
Los podios:
⭕️
Categoría GRUESO CALIBRE
1er lugar 🥇 JORGE GIL
2dolugsr 🥈LUIS DULUOT
3er lugar 🥉JUAN PABLO GALLO
⭕️
CATEGORÍA.22
1er lugar 🥇 GALLO JUAN PABLO
2do lugar 🥈GIL JORGE
3erlugsr🥉GALLO AGUSTIN
⭕️
CATEGORÍA GRUESO CALIBRE MIRA ÓPTICA
1er lugar🥇 VICTOR VEGA
2do lugar 🥈DANIEL ILIARES CABEZA
3er lugar 🥉HUGO CORPACCI
⭕️
CATEGORÍA CLÁSICA
1er lugar🥇 WILSON VERGARA
2do lugar 🥈 GALLO JUAN PABLO
3er🥉lugar JORGE TOLEDO .
Desde la institución agradecieron a todos los que se hicieron presentes y disfrutaron de una tarde a puro tiro y en familia. El próximo domingo 14 será la 5 ta fecha del gran torneo Catamarqueño de hélices.