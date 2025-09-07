Tiro Deportivo Catamarca realizó el primer Torneo de FBI

Este sábado 06 se realizó el primer torneo de FBI disciplina que consiste en 8 rondas de 5 disparos en 4 segundos a un blanco a 15 mtrs.

Fue con la participación de más de 15 tiradores en las pedanas del club de tiro deportivo Catamarca ubicado en El Bañado, Huillapima.



Los podios:



⭕️

Categoría GRUESO CALIBRE

1er lugar 🥇 JORGE GIL

2dolugsr 🥈LUIS DULUOT

3er lugar 🥉JUAN PABLO GALLO

⭕️

CATEGORÍA.22

1er lugar 🥇 GALLO JUAN PABLO

2do lugar 🥈GIL JORGE

3erlugsr🥉GALLO AGUSTIN

⭕️

CATEGORÍA GRUESO CALIBRE MIRA ÓPTICA

1er lugar🥇 VICTOR VEGA

2do lugar 🥈DANIEL ILIARES CABEZA

3er lugar 🥉HUGO CORPACCI

⭕️

CATEGORÍA CLÁSICA

1er lugar🥇 WILSON VERGARA

2do lugar 🥈 GALLO JUAN PABLO

3er🥉lugar JORGE TOLEDO .

Desde la institución agradecieron a todos los que se hicieron presentes y disfrutaron de una tarde a puro tiro y en familia. El próximo domingo 14 será la 5 ta fecha del gran torneo Catamarqueño de hélices.