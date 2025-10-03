Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Tiro con Arco sumó medallas para Catamarca en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata

En la modalidad Mixto, la dupla formada por Tadeo Joaquín Robledo y Fernanda Varas se quedó con la Medalla de Plata.

Además, en la categoría Masculina, Tadeo Robledo sumó una Medalla de Bronce.

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3