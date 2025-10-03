Tiro con Arco sumó medallas para Catamarca en los Juegos Evita 2025 de Mar del Plata

En la modalidad Mixto, la dupla formada por Tadeo Joaquín Robledo y Fernanda Varas se quedó con la Medalla de Plata.
Además, en la categoría Masculina, Tadeo Robledo sumó una Medalla de Bronce.
Un fatídico siniestro vial ocurrió en Ruta Nacional Nº 60, pasando el puesto caminero de Las Salinas, jurisdicción del Departamento La Paz. Hugo Perrotta, oriundo de Buenos Aires, sufrió una violenta caída cuando circulaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 932. Lamentablemente, por el impacto el hombre falleció en el acto. Un compañero…
La boxeadora Melina Agüero se quedó con la Medalla de Bronce en el Boxeo Femenino de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.
En la modalidad Mixto, la dupla formada por Tadeo Joaquín Robledo y Fernanda Varas se quedó con la Medalla de Plata. Además, en la categoría Masculina, Tadeo Robledo sumó una Medalla de Bronce.
Este viernes, un Tribunal condenó a prisión perpetua a Ramón Alejandro Roldán alias “El Negro”, por el femicidio de Verónica Virginia Escobar, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2021 en el Puesto San Roque, departamento Banda. Roldán fue acusado de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género”, tras asesinar de…
Balin Miller, un reconocido alpinista de 23 años, murió cuando ascendía con cuerda una de las rutas de El Capitán, el muro más famoso en Yosemite, Estados Unidos. El joven transmitía en vivo por TikTok cuando ocurrió el accidente. Según relató su hermano Dylan Miller a Associated Press, el joven cayó al intentar recuperar su equipo…
Matías Ozorio, señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, del triple femicidio narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Ozorio había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar casi pisando la medianoche de este viernes. Vino desde Lima, donde fue detenido…