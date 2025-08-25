Tiro con arco: exitoso desempeño de catamarqueños en el Torneo Aire Libre – Homologatorio en Córdoba

Este fin de semana se disputó el torneo en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, en Córdoba, organizado por la familia Piemontesa de esa provincia.

Daniel Priotti ganó el Oro en la Categoría Recurvo Masculino 50+. En la categoría recurvo olímpico senior Paulino Zill clasificó segundo en la tirada regular de 72 flechas, y en eliminatorias consiguió medalla de plata, perdiendo con el villamercence Juan Pablo Davove en un reñido 4 a 2.

Mateo “Coco” Acevedo fue segundo en la clasificación de recurvo olímpico máster, y ganó el oro en muerte súbita a Raúl Córdoba, de Santiago del Estero.