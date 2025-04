Tiene 17 años, está en la secundaria, no firmó contrato y ya integra la lista de Central Córdoba para la Copa Libertadores

A Lisandro Musso todo se le viene dando muy de prisa. El juvenil arquero de 17 años de Central Córdoba, integra la lista de los 34 futbolistas que fueron elegidos por el entrenador Omar De Felippe para la Copa Libertadores de América y es un hecho que él jamás se hubiera imaginado que podía sucederle en tan poco tiempo de su carrera futbolística.

“Aún no firmé un contrato y ya estoy en una lista para la Copa Libertadores. Vengo de sorpresa en sorpresa. La primera fue cuando me citaron para realizar la pretemporada este año con la Primera en Buenos Aires; la segunda, cuando me incluyeron en la lista del plantel profesional para los torneos de AFA y ahora la tercera con lo de la Copa Libertadores de América”, expresó Lisandro cuando habló con diario El Liberal y dio detalles de una linda historia que recién empieza para él.

Central Córdoba debutará este jueves, a las 19, en el estadio Único Madre de Ciudades por la fase de grupos de la Copa Libertadores y Lisandro tampoco deja de pensar en ello.

“Hay mucha expectativa y entusiasmo en el plantel. Los veo bien a mis compañeros y con ganas de empezar con un buen resultado en la Copa”, afirmó el joven guardameta que forma parte de los cinco que conforman la lista que armó el DT Omar De Felippe.

Lisandro es el último de todos pero eso no le quita el sueño de seguir aprendiendo el oficio a la par de colegas de mayor experiencia en el fútbol.

“Me aconsejan en todo momento y cuando me toca entrenar con ellos trato de aprender mucho más. Voy a cumplir 18 años recién en julio y la verdad que jamás me hubiera imaginado que en tan poco tiempo se me estén dando todas estas oportunidades. Y más en una lista para la Libertadores”, añadió el arquerito que cursa el quinto año de la secundaria en el colegio Alfredo Fournier de esta ciudad.

Lisandro es otro de las tantas jóvenes promesas que siguen y admiran a otros grandes arqueros que inspiran y que son tomados como ejemplos y espejos de cara al futuro.

“En lo personal soy de ver lo que hace por ejemplo el “Dibu” Martínez. Me gusta su carácter y personalidad que es algo que yo intento dar también en el campo de juego. También me gusta mucho Alan Aguerre que es el arquero titular de Central y rescató cosas de Ignacio Arce (Deportivo Riestra), Franco Armani (River) y Guido Herrera (Talleres) entre los que están en el fútbol argentino”, indicó.

Antes de volver al Ferroviario, Lisandro estuvo atajando entre el 2021 y el 2023 en el arco de las formativas de River Plate. Lo hizo en las divisiones Séptima, Octava y Novena hasta que decidió regresar a la entidad del barrio Oeste por su propia cuenta.

“Yo ahora soy totalmente jugador de Central Córdoba (es titular en la Quinta División y cada tanto también se entrena con la Reserva y Primera). Lamentablemente no pude seguir en River y decidí pedirle el pase para volver a Santiago. No tengo nada para reprocharle al club de Nuñez que me dio todo cuando estuve en la pensión”, agregó en este sentido.

Sobre las expectativas y lo que piensa que puede pasar con Central Córdoba en la Copa Libertadores, Lisandro es optimista y confía en que el equipo tratará de hacer lo mejor para ir en busca de los buenos resultados.

“El fútbol es impredecible y puede pasar cualquier cosa. A Central Córdoba lo veo con muchas ganas y eso me hace pensar que hay confianza y mucho optimismo”.

Se inició como defensor y terminó siendo arquero

La relación de Lisandro Musso con el fútbol empezó desde chico en la escuela infantil de Jorge Donis. Allí empezó a jugar como defensor hasta que le gustó el puesto de arquero para debutar en un torneo infantil para Pascuas.

“De ahí no paré más. De la escuela Jorge Donis fuí para Central Córdoba hasta que surgió la posibilidad de River. Ahora volví al Ferroviario donde puedo atajar hasta en las inferiores por mi edad”, expresó el juvenil golero del Oeste.

