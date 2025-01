Tiene 14 años: mató a puñaladas a un joven en la megatoma de Los Hornos y ya está libre

Mateo Adrián Yagame, de 18 años, fue asesinado a puñaladas luego de enfrentarse a golpes contra un grupo de al menos 10 jóvenes en la megatoma de Los Hornos, aparentemente por un conflicto de vieja data. La víctima fue apuñalada por un adolescente de 14 años y tras agonizar por más de dos días, murió en un hospital. Por su edad, el acusado es inimputable y ya fue liberado.

Fuentes policiales indicaron que el violento ataque ocurrió la tarde del sábado pasado en la calle 135, entre entre 78 y 79.

De acuerdo con las declaraciones recolectadas por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 3º, el conflicto no surgió del intento de robo de un celular, como se creyó inicialmente, sino de una pelea que involucró a Yagame y a sus dos hermanos por una vieja rencilla de barrio.

En medio de la pelea, la víctima recibió un puntazo y la dejó herido de gravedad. Un hombre relató a la Policía que fue él quien trasladó a Mateo en su vehículo particular hacia la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a que el cuchillazo lastimó una arteria , por lo que debió ser derivado al Hospital San Martín. Allí agonizó por más de dos días pero pese a las transfusiones de sangre y la asistencia de los médicos, falleció. El lunes por la mañana le diagnosticaron muerte cerebral y horas después se confirmó la muerte.

Otra vecina indicó a la Policía haber observado el momento en que el menor sospechoso abandonó la escena de la pelea junto a su padre, aunque se negó a brindar más detalles por temor a represalias en el barrio.

Durante el relevamiento en el lugar de los hechos, los investigadores constataron la presencia de manchas de sangre en el suelo. Si bien inicialmente se había informado que no se hallaron evidencias, la Policía Científica realizó una nueva inspección ocular en el lugar. Asimismo, se revisaron cámaras municipales y particulares de la zona, sin que se lograra obtener grabaciones del incidente.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº15. Por la edad del principal sospechoso, en el caso también interviene la fiscal Ana Rubio, de la Unidad Fiscal Nº4 de Menores del Departamento Judicial de La Plata. El sospechoso fue imputado por el delito de homicidio en riña y tras permanecer dos días detenido en un centro de menores, fue liberado. Sin embargo, tras conocerse la muerte cerebral de Mateo, el fiscal pidió la detención del imputado ante el Juzgado de Garantías. Por lo pronto, continúan las investigaciones para identificar al resto de los participantes en la pelea.

La versión de la familia y el pedido de justicia

Según el relato de la mamá y la abuela de la víctima, el hermano de Mateo -de 15 años- salió a un kiosco para comprar algo, cuando de repente fue abordado por varios jóvenes, con la presunta intención de sacarle el celular. El adolescente corrió a su casa y le avisó a Mateo de lo ocurrido.

El joven de 18, enojado por lo ocurrido, salió acompañado por sus dos hermanos, se enfrentó al grupo para recriminarles por el asalto y fue ahí que se originó la pelea.

Cuando Mateo volvía a su domicilio, supuestamente fue apuñalado en una pierna por el adolescente de 14. El puntazo le produjo el corte mortal.

“Mi nieto salió a comprar una mayonesa antes de comer, se encontró con un grupo de siete u ocho pibes que estaban ahí”, contó Claudia, la abuela de Mateo en diálogo con A24.

“Cuando E. (el hermano de la víctima) va pasando, salió este chico que le dijo ´¿qué te pasa conmigo?´ Entonces mi nieto salió corriendo y venía diciendo que le querían robar”, contó la abuela antes de ingresar a la parte final del relato.

“P. y Mateo salieron a defender a su hermano y Mateo salió más rápido y se enfrentaron con estos chicos, cuando lograron salir vino este pibe con una faca y lo pasó de lado a lado y se desangró”, añadió.

“Lograron llevarlo al UPA de Los Hornos, lo estabilizaron, pero luego fue trasladado en estado crítico al Hospital San Martín donde lo operaron, pero ya después nos dijeron que tenía muerte cerebral y horas más tardes falleció”, contó.

“Tengo fuerza para 100 años más, yo no voy a permitir que esto quede así. Yo no voy a matar a nadie. Solo voy a molestar tanto, tanto, que van a tener que hacer algo. Mateo no va a ser un número de estadísticas. Eso se los puedo jurar”, completó la mujer en un posteo en Facebook.

Noelia, la mamá de la víctima, dijo que “entiende que el acusado tiene 14 años” pero que pese a eso es alguien que “sabe lo que estaba haciendo y el daño que generaba”.

“Él quiso hacer daño y hoy está sentado en su casa. Yo hoy estoy llorando a mi hijo”, agregó la mamá.