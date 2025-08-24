Tiembla La Rioja: tuvo tres sismos en un día

Luego del fuerte temblor que se vivió en horas de la tarde del pasado viernes, se registraron tres sismos ayer sábado dentro del territorio de la provincia de La Rioja, todos en la zona Oeste, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El primero de los temblores ocurrió a las 5.38, con el epicentro situado a 59 km al norte de Chilecito y a 61 km al este de Vinchina. Tuvo una magnitud de 2.5 y se ocasionó a una profundidad de 124 km.

El segundo fue a las 9.37, con epicentro a 49 km al sudoeste de Aimogasta y a 55 km al noreste de Chilecito. También tuvo una magnitud de 2.5 y ocurrió a una profundidad de 133 km.

Finalmente el tercero fue a las 14.00, con epicentro a 29 km al norte de Chilecito, a 59 km al norte de Vichigasta y 66 km al este de Vinchina.

Según el organismo nacional con sede en San Juan, tuvo una magnitud de 2.6 y se produjo a una profundidad de solo 13 km, siendo percibido con Intensidad II a III en la escala Mercalli, en la localidad de Famatina.