Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Tiembla La Rioja: tuvo tres sismos en un día

Luego del fuerte temblor que se vivió en horas de la tarde del pasado viernes, se registraron tres sismos ayer sábado dentro del territorio de la provincia de La Rioja, todos en la zona Oeste, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El primero de los temblores ocurrió a las 5.38, con el epicentro situado a 59 km al norte de Chilecito y a 61 km al este de Vinchina. Tuvo una magnitud de 2.5 y se ocasionó a una profundidad de 124 km.

El segundo fue a las 9.37, con epicentro a 49 km al sudoeste de Aimogasta y a 55 km al noreste de Chilecito. También tuvo una magnitud de 2.5 y ocurrió a una profundidad de 133 km.

Finalmente el tercero fue a las 14.00, con epicentro a 29 km al norte de Chilecito, a 59 km al norte de Vichigasta y 66 km al este de Vinchina.

Según el organismo nacional con sede en San Juan, tuvo una magnitud de 2.6 y se produjo a una profundidad de solo 13 km, siendo percibido con Intensidad II a III en la escala Mercalli, en la localidad de Famatina.

  • Tiembla La Rioja: tuvo tres sismos en un día

    Tiembla La Rioja: tuvo tres sismos en un día

    Luego del fuerte temblor que se vivió en horas de la tarde del pasado viernes, se registraron tres sismos ayer sábado dentro del territorio de la provincia de La Rioja, todos en la zona Oeste, según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El primero de los temblores ocurrió a las 5.38, con el epicentro…

  • Dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

    Dos hombres discutieron por un cigarrillo y uno mató al otro de una puñalada

    Un hecho de violencia con desenlace fatal ocurrió en la madrugada del sábado en General San Martín, ciudad de la provincia del Chaco, cuando un joven de 29 años perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en las inmediaciones del barrio Los Silos. De acuerdo con la información de medios locales, alrededor de las 5.20…

  • Policías de Catamarca le salvaron la vida a un bebé

    Policías de Catamarca le salvaron la vida a un bebé

    Alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Décima se hicieron presentes en un domicilio de la Manzana N° 46 del barrio Los Médanos, donde solicitaban la presencia policial. En el lugar, los policías observaron a dos personas de ambos sexos, de las cuales una de ellas tenía en sus brazos a su hija,…

  • Catamarca: este es el joven que amenazó de muerte al fiscal Barros

    Catamarca: este es el joven que amenazó de muerte al fiscal Barros

    A raíz de una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 2, por el supuesto delito de amenazas en perjuicio de funcionarios de la Justicia de Catamarca, tras averiguaciones practicadas, numerarios de las Divisiones Investigaciones y Ciberdelitos de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N°…

  • Atlético Tucumán goleó a Talleres 3 a 0 por el Torneo Clausura

    Atlético Tucumán goleó a Talleres 3 a 0 por el Torneo Clausura

    Atlético Tucumán vivió una noche soñada en el José Fierro al imponerse por 3-0 frente a Talleres de Córdoba, en la sexta fecha del Torneo Clausura. El “Decano” fue ampliamente superior y aprovechó cada momento clave para quedarse con una victoria que lo acerca a los puestos de protagonismo en la tabla. El conjunto local abrió el marcador a…

  • Los Pumas vencieron a los All Blacks en Argentina por primera vez

    Los Pumas vencieron a los All Blacks en Argentina por primera vez

    El seleccionado argentino de rugby logró este sábado un triunfo que quedará en los anales: fue 29-23 ante Nueva Zelanda, en el estadio José Amalfitani de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025. Más que un resultado: este triunfo marca la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino, después…