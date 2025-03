Tiago Puente sobre la suspensión de las PASO: “Hoy el peronismo catamarqueño se puso la peluca”

Hoy durante la segunda Sesión Extraordinaria de Diputados en Catamarca, se debate la suspensión de las PASO en nuestra provincial. Al hacer uso de la palabra, el diputado Tiago Puente lanzó una advertencia al gobierno de Raúl Jalil para que esos fondos que se ahorren, no sean derivados a gastos innecesarios.

El legislador radical, en el inicio de su alocución, fue irónico con sus colegas del Justicialismo: “Hoy estamos ante el único acto coherente desde que se sancionó la Ley de Emergencia Económica hasta su prórroga, porque los actos políticos siguen en aumento en el gobierno de Raúl Jalil. Hoy, el peronismo catamarqueño se puso la peluca. Nos encontramos en un momento crítico para nuestra provincia y para nuestro país, un momento en el que no podemos pasar por alto el inmenso esfuerzo que están realizando los trabajadores del sector privado, los del sector público, los estudiantes, los trabajadores informales, los docentes y cada familia que día a día lucha por poner a nuestro país y a nuestra provincia verdaderamente en pie. Y este esfuerzo, indudablemente, debe ser acompañado por la política. En este sentido, el Congreso de la Nación ha tomado nota del cansancio de la sociedad ante principalmente la multiplicidad de elecciones que han tenido en años anteriores y se decidió suspender las PASO”

Puente luego aclaró que “siempre he sido un ferviente defensor de las PASO, pero la realidad hoy nos exige otro tipo de acción. La política no puede permanecer ajena al sacrificio del pueblo. Debemos hacernos cargo de esta realidad y sin duda adoptar el mismo rumbo en nuestra provincia. La sobrecarga electoral que implicaba las PASO no sólo fatigó a gran parte del electorado, sino que también genera un gasto y que en tiempos de crisis debe ser revisado con la máxima responsabilidad. Yo me comprometo también a trabajar junto a mi equipo en un proyecto de reforma de la ley PASO para que cuando hayamos superado esta crisis económica podamos volver a tener la herramienta de las PASO y encontremos una ley que signifique menos gasto para el Estado, más eficiente y que realmente la sociedad sienta que le sirve para mejorar la democracia. Suspender las PASO no significa desconocer su importancia en nuestra democracia. Responde más bien a una demanda de la gente que exige que esos recursos se destinen a lo que realmente importa”.

Posteriormente le realizó una advertencia al Gobierno provincial: “Y aquí quiero hacerle un pedido expreso al gobernador. Los fondos que no se utilicen para las PASO en este 2025, deben ser redirigidos hacia hospitales y escuelas que hoy se encuentran en condiciones deplorables. Que no los devíen hacia viajes, vehículos o privilegios para su familia y sus amigos o sus funcionarios porque ya nos tienen acostumbrados a esto”.