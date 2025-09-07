Tenía que ser presidente de mesa, salió corriendo y lo atrapó la Policía

Este domingo 7 de septiembre, se están llevando a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde se eligen senadores, diputados y autoridades locales.

Pasadas las ocho de la mañana, una insólita secuencia tuvo lugar en un colegio de La Plata, donde un joven de 21 años quiso escapar cuando le dijeron que tenía que ser presidente de mesa.

El hecho ocurrió cerca de las 8.20, en la Escuela Valentín Vergara, de 7 y 33. Allí, cuando las mesas aún no estaban conformadas por falta de autoridades, los oficiales de seguridad le comunicaron al joven que tenía que ser presidente de mesa.

Ante esto, el joven se negó y salió corriendo. Sin embargo, los agentes lo persiguieron y lo llevaron nuevamente hasta el colegio para que cumpla con el requerimiento.