Temblor en Catamarca

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un temblor de 4.2 de magnitud a las 15:55 de este sábado.
El movimiento telúrico tuvo epicentro a 84 km al sudoeste de Belén, con una profundidad de 120 km.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un temblor de 4.2 de magnitud a las 15:55 de este sábado.
El movimiento telúrico tuvo epicentro a 84 km al sudoeste de Belén, con una profundidad de 120 km.
Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, murió este sábado, a los 106 años. Con su partida, se va un personaje central en la búsqueda de hijos y nietos secuestrados, torturados, desaparecidos y robados durante la última dictadura. “Para mí sos eterna”, la despidió en la red social X su nieta Mariana Eva…
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un temblor de 4.2 de magnitud a las 15:55 de este sábado. El movimiento telúrico tuvo epicentro a 84 km al sudoeste de Belén, con una profundidad de 120 km.
En la madrugada de hoy, a las 05:50, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero de “Sumalao”, ubicado en la ruta provincial N° 33, Departamento Valle Viejo, controlaron un colectivo de larga distancia. Al identificar a…
Un hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en ruta provincial 21, entre Los Altos y Manantiales, donde un automóvil en el que iban tres adultos y un menor, oriundos de Tinogasta, fue comisionado por un carro que se desprendió de una camioneta. Los ocupantes del auto sufrieron heridas por lo que fueron…
Rubén Carballo, presidente de la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (CAFAVI), mató a uno de los seis ladrones que lo asaltaron mientras trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. El hecho ocurrió en la noche del viernes en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Fue el propio Carballo quien contó…
Pasado el mediodía de hoy, a las 12:10, numerarios de la Seccional de San Isidro se hicieron presentes en la avenida de Circunvalación, a la altura del ingreso al barrio Las Vías Este, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde aparentemente se estaría produciendo el incendio de un vehículo. En el lugar, los uniformados constataron que, por…