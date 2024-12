Tarek Saab justificó la detención del gendarme catamarqueño en Venezuela aunque mantiene bajo secreto el lugar de cautiverio

Tarek William Saab es uno de los cinco jerarcas más importantes del régimen de Venezuela. Junto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y el generalísimo Vladimir Padrino López, sostiene la estructura del país comandando la Fiscalía General desde hace más de siete años.

Por sus manos se tejen las estrategias legales del Palacio de Miraflores. Todos los casos de opositores molestos terminan en su despacho. Es quien emite las órdenes de captura y quien sabe dónde está cada detenido dentro del territorio. Mucho más aquellos de alto perfil. Conoce a la perfección, por ejemplo, el paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en la frontera con Colombia el pasado 8 de diciembre. Pero lo mantiene bajo siete llaves.

Saab se niega a conceder la locación exacta del agente que ingresó a Venezuela para visitar a su esposa e hijo. Cree que, pese a estar aislado y sin contacto consular, sus derechos fundamentales son igualmente respetados. Curiosa biblioteca del Derecho, la del fiscal.

Dice -para justificar su posición- que Gallo forma parte de un complot internacional para cometer un golpe de Estado o un magnicidio. O todo eso junto. Que es un espía. O un mercenario. Pero al mismo tiempo, llamativamente, Saab reconoce que su país realiza tareas de inteligencia en otras naciones y que así supo del presunto accionar del gendarme nacido en la provincia de Catamarca y detenido cuando cruzó con documentos en mano por Táchira.

¿Qué espía cruza ilegalmente… con sus documentos en regla?

También defendió el asedio a la embajada de Argentina en Caracas. “Difunden información subversiva sediciosa para derrocar un gobierno legítimamente constituido”, lanza, por momentos indignado.

También le resulta curioso que se le consulte por Edmundo González Urrutia, quien debió abandonar Venezuela presionado por el régimen. Dice que no puede volver, que ya eligió España como asilo. Evita mencionar si se lo detendrá, pese a la pregunta directa.

Sobre María Corina Machado, la líder de la oposición y perseguida política, prefiere no hablar: “No existe esta persona”.

La entrevista del diario Infobae:

– Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, le agradezco este contacto con Infobae y la primera pregunta que quería hacerle era respecto al gendarme argentino Nahuel Gallo y, específicamente, ¿dónde está detenido el gendarme argentino? ¿Y si está en El Helicoide? Una penitenciaría famosa en toda América Latina.

– En primer lugar, como ya lo he comunicado de manera oficial, incluso a través de comunicados firmados por mí y declaraciones públicas, el gendarme argentino ingresó de manera ilegal a Venezuela, sin siquiera respetar lo mínimo en lo que a formalidad implica que un agente de seguridad visite una nación, siendo él un extranjero, tomando como regla mínima la coordinación bilateral, en este caso de Argentina y Venezuela. Tan es así, que la propia vicepresidenta de Argentina (Victoria Villarruel), de manera pública, notoria y comunicacional, expresó su rechazo a la forma en que la ministra (Patricia) Bullrich permitió, auspició y promovió la entrada del gendarme argentino. Incluso, en el mes de marzo, la ministra Bullrich amenazó con enviar varios gendarmes a Venezuela. Por lo tanto, ya por allí todo comenzó de manera negativa. Yo le agregaría, entonces, que aparte de esa entrada ilegal a un territorio, en este caso soberano como el de Venezuela, en el transcurso de la investigación, recuerde que los teléfonos hablan. Las extracciones telefónicas realizadas al gendarme argentino han revelado su participación en acciones conspirativas contra la paz republicana. Por lo tanto, está procesado. Dándosele sus garantías constitucionales, se encuentra en buen estado de salud. No voy a referir el lugar de reclusión, pero ya yo he comunicado y lo ratifico acá en su entrevista que se encuentra en la ciudad capital de Caracas.

– Por un lado, ¿por qué no se puede decir el lugar de reclusión? Y por otro lado, en todo caso, ¿por qué se le permitió el ingreso al gendarme Gallo a Venezuela y no se le impidió ingresar? Lo que hubiera sido más fácil y se hubiera evitado este tipo de inconveniente entre dos países.

– Pienso que usted tiene una contradicción con lo que está hablando. Usted dice que se le permitió. Ya va. Él entró de manera ilegal. Ya se lo he dicho por segunda vez. Las entradas de un agente de seguridad de estado extranjero a Venezuela tienen que seguir un protocolo. El protocolo es la coordinación bilateral. Yo quisiera, si eres tan amable, que pudieras tú buscar la cita textual de lo que dijo la vicepresidenta de tu país. Ella rechazó. ¿O es que la vicepresidenta electa de Argentina no tiene cualidad para declarar? Es más, sumando, tiene mayor jerarquía que el de la ministra Bullrich y el del propio canciller, en tanto ella pertenece a un cargo de elección popular. Argentina cometió un grave error. La vicepresidenta argentina dijo y voy a citar textualmente: “Jamás habría autorizado a un gendarme ir a Venezuela”. Y eso se conoció el 19 de diciembre, esa declaración que ella dio y lo ha dicho otras veces. Por lo tanto, ya por ahí todo empezó mal. Ahora, no lo veas como un hecho aislado. No lo veas como un hecho aislado. La entrada ilegal del gendarme argentino corresponde a un plan de gran escala. Hay detenidos de varias nacionalidades. Pudiera nombrarte alguna en Reserva de Estado por tanto ya han sido publicadas: (nacionalidades de) colombianos, españoles, en este caso argentinos, incluso venezolanos también. O sea, connacionales, entre otras nacionalidades, han sido capturados porque forman parte a escala de ese plan, similar a lo que quisieron hacer con la Operación Gedeón… similar, es decir, la entrada a través de una agencia tercerizada de mercenarios. Usted lo sabe, intentaron ingresar desde Colombia luego de haber sido entrenado por un desertor ex militar venezolanoClíver Alcalá, hoy detenido también en Estados Unidos para ocasionar un baño de sangre en el país. Incluso, dos ex marinos fueron detenidos en ese momento. Por lo tanto, usted no debe sorprenderse de esto que le estoy comentando. No, no, no, no, escúcheme, no vea que es el gendarme argentino. No, es que varios mercenarios extranjeros han sido detenidos. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta y la hago pública. ¿A usted no le parece extraño que quieran ahora convertir todas estas tramas de todas estas personas detenidas, los españoles, los colombianos, el argentino, los peruanos, el mexicano, estadounidense, etcétera, en una novela bufa de Romeo y Julieta? Shakespeare se hubiera quedado pendejo. Pero perdóname, porque es que todos los que te menciono: mexicanos, estadounidenses, peruanos, colombianos, argentinos, ingresaron ilegalmente a ver a sus novias venezolanas, entre comillas. Eso no lo cree nadie en verdad.

– Los permisos estaban oficialmente emitidos para el ingreso del gendarme Gallo, según publicó el gobierno argentino. Y hubiera sido más fácil, insisto, no permitirle el ingreso. Ahora usted no quiere decir dónde está, en qué presidio está Gallo, eso no suena a respetar sus derechos humanos. ¿Tiene contacto con sus abogados y tiene contacto consular? ¿Tiene asistencia consular, Gallo?

– Mire, en primer lugar, sí se le han respetado sus derechos. En tanto, oficialmente, se ha comunicado que él ha sido detenido por su entrada ilegal al país y por estar vinculado -digo presunto porque está el proceso en marcha- a un presunto plan de conspiración de escala internacional. El hecho de usted decir que se mostró un documento notariado no reviste carácter formal en tanto él como agente de un cuerpo de seguridad del Estado argentino, el trámite lo debieron haber hecho ambos gobiernos. No olvide eso, por favor. O sea, usted está disminuyendo la gravedad del tema. La vicepresidenta de su país reveló, expresó… ¿O es que no le importa? ¿Por qué usted no la citan a ella? ¿Infobae, por qué no la cita? O sea, ella dijo que no hubiera permitido. ‘Yo no hubiera mandado un gendarme para acá en los términos que ocurrió’. Entonces, si esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Pero es que todos. Mire: el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. ¿De verdad que, eh? Deja. Si esto no fuera tan delicado, diríamos aquí un refrán: reír para no llorar. Pero el tema es muy delicado. Por lo tanto, yo quiero que veas el contexto. Los que están viendo esta emisión vean el contexto. El contexto no es un gendarme argentino de manera aislada, no. Hay detenciones de varios extranjeros, incluso algunos… óyeme, igual que el gendarme, tienen una notoriedad de ser en sus países agentes de inteligencia. El caso del mexicano-estadounidense que ya se dijo en su momento e ingresaron de esa forma ilegal.

– Usted está hablando de un complot internacional y parecería que tiene mucha información sobre lo que sucede en otros países y coordinados entre sí. ¿Cómo consigue Venezuela esta información? ¿Ustedes hacen espionaje o inteligencia en otros países?

– Mire, eh, yo creo que nosotros hemos sido subestimados enormemente como Estado. Si usted revisa la historia reciente de Venezuela a partir de la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, que se juramentó en febrero del año de 1999, luego de ganar las elecciones en diciembre de 1998. Hasta este momento, nosotros hemos sido víctimas durante ya 26 años de todo lo que implica, paso a paso, los segmentos, secuencias de lo que es una guerra híbrida. Averigua lo que es una guerra híbrida. Es una guerra no convencional. No es una guerra entre un ejército contra otro, de un enemigo contra otro. No, es el uso multiforme de todas las vías legales, entre comillas, como el lawfare, que no termina siendo legal porque es una guerra judicial. Buscar por la vía de la guerra judicial lo que no logras por los votos y la vía armada no convencional. Uso de mercenarios, golpes de estado, intento de incursiones desde el extranjero, asalto a cuarteles, etcétera. Intento de magnicidio. Desde el año 99 hasta la fecha eso no ha cesado en Venezuela. Yo no sé si usted sabe que en abril del año 2002 el presidente Hugo Chávez fue derrocado, pero regresó al poder por la Unidad Cívico Militar en menos de 48 horas.

En medio de toda esta trampa que le estoy mencionando, la guerra petrolera que hubo, el paro petrolero que duró durante diciembre del año 2002, hasta enero del año 2003, hubo una pérdida de casi 30 mil millones de dólares a Venezuela porque se paró la empresa PDVSA utilizando este tipo de guerra híbrida. Luego fíjese las guarimbas que es el uso de manifestantes violentos para matar y quemar, los intentos de asesinato con drones. El 4 de agosto del año 2018. Eso fue terrible. El intento de golpe de estado de abril del año 2019. O sea, vea esto. Yo te invito a que lo veas como periodista dentro de un… vamos a decirlo así, algo, eh, que no es singular, que no es un solo segmento individual, es multiforme, es plural. Y dentro de ello está esta trama que te menciono de los mercenarios extranjeros que han incursionado lamentablemente de manera ilegal a Venezuela. Velo de esa forma.

– A ver, para que quede claro también porque no me contestó si se hizo inteligencia en otros países para llegar a esta conclusión. Y también, ¿por qué permanece incomunicado y sin poder tener contacto con abogados y con contacto consular el gendarme Gallo? ¿Y si esta situación no cree que se asemeja más a un secuestro que a una detención legítima?

– Fíjate cuando yo te digo que lo que te hago, toda esa narrativa, es porque tiene que haber un contexto. Entonces, esto es una entrevista que no es coyuntural. Luego la podrá revisar otra persona. Al no ser coyuntural, yo tengo que aportar datos de investigación. Cuando te digo que nos han subestimado es por todo esto que te mencioné que ha sido derrotado paso a paso, por qué tú crees que todo lo que te mencioné, todos son intentos de derrocar un gobierno legítimamente constituido, en este caso dos presidentes en su momento Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro. Yo fui víctima del fascismo en abril del año 2002, siendo diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior, fui secuestrado, yo fui detenido ilegalmente teniendo inmunidad y mi vida corrió peligro de ser asesinado. Murieron decenas de personas en ese momento. Yo quiero que usted vea esto ahora. Eso fue derrotado. ¿Por qué cree usted? Obviamente, por la actuación del Estado, por los órganos auxiliares de justicia, por la inteligencia venezolana. Obviamente. Aquí, por ejemplo, el Ministerio Público tiene un gran prestigio en Venezuela. Es la institución de mayor credibilidad en nuestro país de una actuación en tiempo real. Vea usted, luego de las elecciones del 28 de julio, donde el único poder electoral existente que es el CNE, reconoció, validó la victoria de Nicolás Maduro Moros.

¿Qué ocurrió en Venezuela el 29 y el 30? ¿Usted no está enterado? Utilizaron manifestantes armados que quemaron 500 centros públicos entre hospitales y centros de policía, unidades autobuseras, centros de abastecimiento de alimentos, alcaldía, centros electorales. Los quemaron, pero aparte de eso, mataron a 28 personas. Algunos fueron quemados vivos, otros con disparos y hay detenidos al respecto. Entonces yo quiero que usted vea esto también. Es muy cómodo hablar desde desde un oficina y decir ‘Bueno, no, mira, esto pasó’ como si fuese blanco y negro. No, yo le estoy explicando todo esto y por eso es que han sido derrotados cada una de estas conspiraciones. Ahora bien, al gendarme argentino se le han respetado sus derechos. Él se encuentra, como te dije, en buen estado de salud. Su integridad física ha sido respetada. Él está sometido a un proceso penal dentro de una trama altamente peligrosa. Usted no puede decir que él está detenido porque intentó en el centro de Caracas hurtar un, digamos, un hot dog. Él vio un perrocalentero y quiso hurtar unos víveres. No, no, no, no fue así. Fue algo sumamente delicado. Y de verdad, de verdad te digo. Mira, hombre, si un venezolano en estos términos calcula tú, un oficial de inteligencia venezolano hubiese ingresado de esta manera a Argentina. Yo no me quiero imaginar lo que hubiera pasado. No me quiero imaginar.

– Fiscal, ¿eso amerita o justifica que no tenga asistencia consular o asistencia legal?

– No, él tiene asistencia legal, igual que todos los mercenarios detenidos tienen asistencia legal aquí. Incluso…

– ¿Cómo se llama su abogado?

– Mire aquí. Incluso los asesinos, los homicidas, los homicidas confesos, los que participaron en el intento de Magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro con el uso de los drones, tuvieron asistencia legal y hubo un proceso y fueron condenados. Por lo tanto, esa es la respuesta. No voy a volver. Ya me lo ha preguntado cinco veces. ¿Podemos pasar a otra pregunta?

– Sí. ¿Qué respuesta tiene para quienes consideran que esta detención es un acto más de intimidación política y no un procedimiento judicial legítimo?

– Es que siempre es lo mismo, ¿sabes? Con Venezuela. Mire, yo le voy a… Yo quisiera que esto no me lo edites, por favor. Ahora Venezuela aparece en el mapa de América Latina de los millennials, de los que usan las redes, los youtubers, los instagramers, los tiktokers, los influencers. Aparece como que si fuéramos nosotros -cosa que no acepto porque no es verdad- un Estado al margen de lo que implica el derecho internacional y la geopolítica. Inaceptable porque no es verdad. Usted sabe quién sí aparece en eso. El estado sionista de Israel, donde el Canciller, en un acto infame que pasará a la historia de la ignominia, juró, en vez de jurar ante la Constitución de Argentina, juró ante la Torá algo que, sinceramente, hasta el opositor más recalcitrante en cualquier lugar del mundo, se sintió ofendido. ¿Por qué? Porque él es argentino, señor. Si usted quiere ser canciller de Israel, vaya y haga, como hizo en Argentina, ser de una familia pudiente, estar incurso en cualquier cantidad de acciones de corrupción vinculadas al deporte, a empresas, etcétera. Y luego, bueno, de la mano, como cuando saca un conejo de un sombrero, lo nombraron canciller. Entonces, este señor que juró ante la Torá defiende, al igual que (Javier) Milei, al igual que la ministra Bullrich, la limpieza étnica. Oiga bien. ¿Qué está haciendo Israel en Palestina?

– Fiscal, no soy defensor de nadie, pero en Argentina…

– No, pero pero es que usted quiere.

– Fiscal…

– Pero perdón, yo tengo que defenderme utilizando la geopolítica. Ustedes quieren colocar a Venezuela, no se puede aceptar, como si fuera un país que practica lo que practica Israel. Israel practica genocidio, limpieza étnica, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y el gobierno de Argentina lo defiende. El gobierno de Argentina lo defiende. Nosotros estamos defendiéndonos más bien de ataques que vienen desde el extranjero, porque nada más y nada menos. Mira, los enemigos que tiene Venezuela son los imperios más poderosos de la tierra. Entonces, si no vemos ese contexto, esta entrevista no tiene sentido porque pareciera que estuviéramos hablando dos más dos son cuatro. No, no es así.

– Pero dos más dos son cuatro, Fiscal. Pero otra cosa… en la Argentina, para su información, hay ministros y diputados y demás funcionarios que juran, también, ante los santos evangelios y no por eso los hacen menos argentinos. Pero eso es anecdótico.

– Usted defiende eso ante la Torá. Excelente. Esto quedará en la historia registrada. Lo defiende.

– Yo no lo defiendo, ni una cosa ni la otra…

– Muy bien.

– Le digo cómo es en Argentina la costumbre.

– Lo legal y constitucional. Mire, en cualquier país (lo normal) es que se jure ante la constitución de esa nación. Usted mañana se va a jurar… entonces, fíjese ante ante ‘El Libro Gordo de Petete’. Oye, yo vengo y juro ante ‘El Libro Gordo de Petete’…

– Venezuela tiene detenidos a 19 extranjeros, según usted mismo reconoció, y en otras ocasiones esos extranjeros que estuvieron detenidos, por ejemplo ciudadanos norteamericanos, fueron utilizados -es una palabra fuerte- pero fueron utilizados como moneda de cambio por otros presos. ¿El gobierno que usted representa está tras esta estrategia?

– Bueno, mira, en primer lugar quiero aclararte algo. Yo no pertenezco al Poder Ejecutivo. Yo soy presidente del Poder Ciudadano. En Venezuela hay cinco poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano al cual yo presido, el cual está conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. En otros países se le dice Ombudsman y la Contraloría General de la República. Y un quinto poder es el poder Electoral. Por lo tanto, yo represento al Estado venezolano dentro del principio de cooperación entre poderes públicos. Ahora bien, todo lo que usted me ha preguntado en los términos que me lo ha dicho, lo he respondido en base a lo que establece la Constitución, la ley y el derecho internacional. Es decir, Venezuela lo que ha hecho es defenderse de ataques que proviniendo del extranjero, han sido muchos de ellos utilizando no solo las armas, sino intentando ocasionar en Venezuela saldos innumerables de muertos y heridos, como ha ocurrido. Y pudo usted, en la narración anterior que le hice, detallarlo en los intentos de golpe de estado, de magnicidio, de incursión marítima, que fue el caso Gedeón. Ahora ellos están detenidos por haber cometido esos delitos, no por otra cosa. ¿Usted sabe cuántos turistas entran a Venezuela? ¿Usted está enterado que Venezuela es uno de los países más bellos del continente, uno de los países con las bellezas naturales más grandiosas del planeta? El Salto Ángel, las mejores playas. Aquí tenemos un desierto que es en Falcón, islas como la de Isla de Margarita, cordilleras nevadas como la que hay en Mérida.

Pero aparte de eso yo quiero decirle lo siguiente: Venezuela tiene las reservas de petróleo más grande del planeta. Cuando no haya petróleo en el Medio Oriente, Venezuela durante décadas seguirá teniendo petróleo porque tiene la reserva más grande del mundo en el estado donde fui gobernador, por cierto, en el estado Anzoátegui, donde es mi tierra natal. Ahora dígame usted si eso es normal, ¿por qué nos envidian tanto? A ver, ¿por qué nos quieren convertir en una colonia estadounidense como es ahorita Argentina? Ahorita Argentina es una colonia de Israel. Milei ha dicho que va a destruir el Estado argentino y se lo ha entregado a Israel. Bueno, nosotros no, nosotros somos hijos de libertadores, como (Simón) Bolívar, como (Antonio José de) Sucre, como (Francisco de) Miranda. Nosotros admiramos a (José de) San Martín, nosotros creemos en la independencia y la autodeterminación de los pueblos. ¿Usted sabe lo que yo quisiera? Que hubiese un respeto mutuo, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas entre Estados Unidos y Venezuela, entre la Unión Europea y Venezuela, entre Argentina y Venezuela. Y no esto que estamos viendo. O sea, aquí se nos quiere arrebatar la soberanía, buscar tumbar un gobierno legítimamente constituido. Oiga bien: para robarnos todas las riquezas naturales. No hay otra cosa. No hay. Esa es la verdadera acción de todos estos sujetos al margen de la ley.

– Lo cambio de tema, Fiscal General. Los asilados políticos en la Embajada Argentina en Caracas. ¿Por qué no se les ha concedido un salvoconducto como marca la Convención de Viena y se los tiene asediados permanentemente?

– Yo creo que usted ha visto la información que ha sido difundida de cómo ellos están allí. Aparecen fotos y videos donde salen comiendo parrilla, bañándose en una piscina. Están allí, ¿eh? Como usted mismo lo ha dicho, refugiados en dicha embajada y violando la Convención de Viena, porque no ha habido un día en que quienes están allí no difundan información subversiva, sediciosa, para derrocar un gobierno legítimamente constituido. Hacen videos, lanzan twitters, lanzan Lives en Instagram llamando a la violencia, desconociendo las autoridades legítimamente constituidas. Eso no se ha visto en ningún lugar. Y vea, vea algo el cual usted no me ha dicho nada. En Ecuador, el (ex) vicepresidente de Ecuador (Jorge Glas) sí fue secuestrado, sí fue raptado, sí fue ultrajada la Convención de Viena, el derecho internacional y fue llevado a prisión estando él refugiado en la Embajada de México. Dígame usted los que se están dando golpes de pecho ahorita, ¿qué han dicho de eso? Yo le conté del golpe de Estado del año 2002. La Embajada de Cuba en Caracas no solo fue asediada, fue invadida por quién fue en ese momento alcalde de Baruta, el señor (Henrique) Capriles Radonski, un golpista convicto y confeso que junto con Leopoldo López promovieron mi detención el 12 de abril del año 2002. De eso nadie habla, de eso nadie habla. Ahora, que se use el término de refugio de la Convención de Viena para -desde un lugar como ese, en este caso la Embajada de Argentina en Venezuela- se llame a la violencia, a derrocar un gobierno legítimamente constituido, se utilicen las redes sociales para dar golpes de estado y baños de sangre. Me parece de verdad infame, sinceramente.