Talleres metió un triunfazo en La Plata: venció 2 a 1 a Gimnasia

Talleres logró una victoria clave este sábado 2 a 1 ante Gimnasia, en La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en la Zona B.

El Matador logró ganarlo sobre el cierre del cotejo, para sumar tres puntos que valen muchísimo.

La “T” quedó en el noveno lugar de la Zona B con 14 puntos en 12 cotejos.

El Matador ganaba desde el minuto, con un gol del delantero Federico Girotti. Pero rápidamente, a los 6 minutos, el local llegó a la igualdad a través de Bautista Merlini. Ya en tiempo de descuento, en el cierre del cotejo, el lateral derecho Augusto Schott marcó el 2 a 1 para el Matador, entrenando por detrás de todos.