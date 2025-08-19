Talleres empató 0-0 con San Martín de San Juan y Sarmiento 2 a 2 con Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 5 del Torneo Clausura

Sarmiento y Atlético Tucumán protagonizaron un empate vibrante por 2-2 en la ciudad de Junín, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido por Facundo Sava se adelantó con dos tantos de Joaquín Matías Ardaiz, pero el equipo visitante, bajo la conducción de Lucas Pusineri, logró nivelar en el tramo final gracias a los goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui.

Talleres y San Martín de San Juan empataron 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El resultado no permitió que ninguno de los dos equipos se aleje de la zona de descenso, en un duelo con pocas situaciones y marcado por el nerviosismo propio de la lucha por la permanencia.