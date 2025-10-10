Radio TV Valle Viejo
“Taki Kakan”, el proyecto de Catamarca destacado en la Feria Nacional de Educación y Ciencia en Misiones

Posadas fue sede de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología: un encuentro federal que unió conocimiento, cultura y desarrollo económico.

La capital misionera albergó la segunda fase de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, con la participación de delegaciones de las 24 jurisdicciones argentinas. El evento, que combinó arte, innovación y turismo educativo, movilizó a cientos de docentes y estudiantes y generó un impacto económico estimado en más de $400 millones.

Un encuentro federal que integró arte, ciencia y educación

Con la participación de representantes de todas las provincias argentinas, culminó en la ciudad de Posadas la segunda fase de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, correspondiente al Eje Arte, que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto del Deporte de Misiones.

Durante tres jornadas, niños, niñas, adolescentes y docentes presentaron proyectos interdisciplinarios que expresaron la diversidad cultural y el talento creativo de la educación argentina. La propuesta permitió visibilizar el potencial de las instituciones educativas como espacios de innovación, arte y pensamiento crítico.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Educación de Misiones, a través de la Subsecretaría de Educación, junto al Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología (PRONACYT), dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el acompañamiento de la Academia Nacional de Bellas Artes.

Impacto educativo y económico para la provincia

Además de su relevancia académica, la feria significó un importante impulso económico y turístico para Posadas. Según estimaciones oficiales, el evento movilizó más de 400 millones de pesos, beneficiando al sector hotelero, gastronómico, de transporte y a los emprendedores locales.

Las delegaciones también tuvieron la oportunidad de recorrer algunos de los destinos más emblemáticos de Misiones, como la Cruz de Santa Ana y las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y territorio.

Durante el acto de clausura, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda, destacó el valor simbólico y educativo del encuentro:

“Esta feria no solo es un espacio de intercambio educativo, sino una verdadera celebración de lo que somos capaces de construir colectivamente cuando el arte y la ciencia se encuentran en la escuela”, expresó.

Proyectos destacados y reconocimiento al talento misionero

En el cierre, realizado en el Auditorio del Instituto Montoya, se entregaron distinciones a los proyectos más destacados del Eje Arte por su originalidad, profundidad conceptual y compromiso pedagógico.

Entre los trabajos reconocidos se encuentran:

  • Desde tu mirada – Jardín de Infantes N° 93 “Grillito”, Santiago del Estero.
  • El balde de milagro: donde el arte hace memoria – I.S.F.D. Ceferino Quintiero, La Rioja.
  • No tengo color piel, ¿quién me presta? – Colegio Santa Inés, La Pampa.
  • Taki Kakan – Escuela Secundaria de Arte Especializada N° 2, Catamarca.
  • ExpresARTE: belleza sin estereotipos – EPES N° 78, Formosa.
  • El agua que camina – Escuela Especial N° 14, San Javier, Misiones.

El proyecto misionero “El agua que camina” fue especialmente celebrado por su sensibilidad artística y su abordaje educativo sobre los recursos hídricos, representando con orgullo la creatividad de la educación local.

Con esta edición, Misiones reafirmó su liderazgo en la organización de eventos educativos de alcance nacional, consolidando a Posadas como una sede estratégica para la articulación de políticas públicas orientadas a la innovación y el desarrollo del conocimiento.

