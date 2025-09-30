Susana Zenteno salió a responder a las críticas y hasta el corrector parece que complota contra ella: horrores ortográficos de la docente

Esta tarde, la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno, muy ofuscada, realizó un posteo en sus redes sociales en el que anuncia acciones legales por ser víctima de violencia (¿?). Más allá del contenido del confuso mensaje, algo quedó claro: la gramática no es el fuerte de la jefe comunal.

Zenteno, la docente que exterminó el Sistema Educativo Municipal de Valle Viejo, hizo gala de un desconocimiento mayúsculo de las normas de ortografía.

En el corto escrito publicado, se detectan varios errores ortográficos que cualquier alumno de los primeros grados de primaria, no cometería:

*Visagra por bisagra

*Exiben por exhiben

*Atacandome por atacándome

*Presencie por presencié

“Ultimas por últimas

*Protejernos por protegernos

*gabinete por Gabinete

*Energia por energía

*Caerian por caerían

*Politica por política

*Mas por más

Quizá en el apuro, la maestra jardinera y hoy intendente Susana Zenteno, ni se percató de la ortografía. Tal vez sea el mismo apuro que tuvo en aquella ocasión en que “olvidó” avisar que se iba a República Dominicana, y viajó a escondidas dejando el municipio acéfalo mientras sus acólitos aseveraban que estaba enferma.